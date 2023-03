Google Drive: Neue Navigation und deutlich verbesserte Datei-Übersicht für Tablet-Nutzer ist da (Screenshots)

Die Designer haben bei Google Drive das Ruder übernommen und bringen in diesen Tagen optimierte Oberflächen für alle Versionen der App zu den Nutzern. Nur wenige Tage nach dem Start der neuen Browseroberfläche gibt es jetzt ein neues Tablet-Design, das sicherlich auch mit Blick auf das kommende Pixel Tablet entstanden ist. Dieses verschiebt die Navigation und schafft Platz für mehr Inhalte auf einen Blick.



Vor wenigen Tagen wurde das neue Google Drive für Desktopnutzer ausgerollt und jetzt gibt es eine neue Oberfläche für Tablets, die in diesen Tagen ausgerollt wird. Während die Smartphone-Version bisher unverändert bleibt und aus Platzgründen nicht in diese Richtung optimiert werden kann, können Tablet-Nutzer jetzt die volle Displaybreite im Querformat ausnutzen. Das beginnt schon bei einer neuen Navigation.

Die Hauptnavigation wandert vom unteren Rand an den linken Rand und bildet somit das Rail, das sich schon in anderen Apps gezeigt hat oder seit längerer Zeit verwendet wird, etwa bei Google Fotos oder seit wenigen Tagen bei Google Maps. Die neue Navigation bringt die Möglichkeit mit, die Leiste für noch mehr Informationen auszuklappen. Der zuvor schwebende Action Button zum Erstellen neuer Inhalte wandert an die erste Position in dieser Liste und ist somit an gleicher Stelle wie am Desktop zu finden.

Außerdem wurde der Kopfbereich überarbeitet, der nun drei Icons für die Hilfe, die Einstellungen und die Kontoeinstellungen enthält. Der Wechsel zwischen vorgeschlagenen Inhalten und Benachrichtigungen ist weiterhin an gewohnter Stelle, nutzt aber deutlich weniger Fläche in der Breite. Das vielleicht wichtigste Update folgt im Hauptbereich, wie ihr den folgenden Screenshots entnehmen könnt.









Statt nur zwei Dateien/Ordner nebeneinander in der Auflistung zu zeigen, sind es jetzt drei Einträge. Dadurch lassen sich deutlich mehr Objekte ohne Scrollen auf einen Blick sehen, ohne dass die Übersichtlichkeit oder die Lesbarkeit der Vorschau zu sehr beeinträchtigt wird. Durch die geringere Breite wird auch die Höhe reduziert, sodass in der Höhe ebenfalls mehr Einträge zu sehen sind. Natürlich ist obiger Screenshot geschönt, aber dennoch wird der Unterschied zwischen zwei Einträgen und sechs Ganze plus drei Halbe sehr deutlich.

Das neue Design wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollte wie üblich im Laufe der nächsten zwei Wochen auf allen Geräten ankommen. Damit haben die Designer eine nächste wichtige App entsprechend auf den Tablet-Einsatz optimiert, sodass sich auf dem Pixel Tablet ein Gesamtbild mit einem einheitlichen Design zeigt.

