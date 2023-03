Google Drive: Starkes Update für den Cloudspeicher – bringt drei neue Features zur Dateiverwaltung

Nutzer von Google Drive dürfen sich in diesen Tagen auf ein größeres Update freuen, das aus mehreren Verbesserungen besteht, die die Dateiverwaltung deutlich erleichtern können. Das Filtern der aufgelisteten Dateien sowie die Änderung mehrerer Dateien und Ordner zugleich ist damit einfacher als zuvor. Aber auch in puncto Informationen legt man in der Listenansicht nach.



Gestern haben wir über das Design-Update für Google Docs, Tabellen und Slides berichtet, doch nicht nur in den Dokument-Apps gibt es Neues, sondern auch bei Google Drive. Das Update umfasst drei wichtige Verbesserungen, die in diesen Tagen für alle Workspace-Nutzer sichtbar werden: Es lassen sich mehrere Dateien und Ordner zugleich auswählen und mit diesen interagieren. Die Filter umfassen weitere Optionen und in der Auflistung wird der Speicherplatz-Verbrauch jeder Datei direkt in der Listenansicht gezeigt.

Die drei Verbesserungen im Überblick:

Wichtige Aktionen wurden inline in Dateien angezeigt, um einen schnellen Zugriff und eine gesteigerte Produktivität zu ermöglichen.

Möglichkeit, mehrere Elemente gleichzeitig auszuwählen und Stapelvorgänge für häufige Aufgaben durchzuführen.

Neue Suchchips (einschließlich Typ, Eigentümer und zuletzt geändert), damit Sie Dateien schneller finden können.

Aus meiner Sicht eines der stärksten Updates für Google Drive seit mehreren Jahren. Denn man erleichtert die Arbeit mit den Drive-Dateien mit nativen Features, die man in der Form von den Desktop-Betriebssystemen kennt. Das Update wird seit Montag ausgerollt und soll im Laufe der nächsten 15 Tage bei allen Nutzern ankommen.

[Google Workspace Blog]