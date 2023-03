Google Chrome: Alle Browser-Erweiterungen abschalten – neue Funktion in der Canary-Version wird getestet

Viele Nutzer dürften Browser wie Google Chrome nur in Kombination mit aktivierten Erweiterungen nutzen, die Zusatzfunktionen bringen oder die Webseiten-Darstellung beeinflussen. In einigen Fällen kann das aber auch zu Problemen führen, sodass man jetzt an einem neuen Schalter arbeitet, der das temporäre Deaktivieren aller Browser-Erweiterungen ermöglicht. In der aktuellen Canary-Version lässt sich das bereits testen.



Chrome-Erweiterungen können ganz vielfältige Möglichkeiten mitbringen und arbeiten standardmäßig Webseiten-übergreifend. Das lässt sich zwar ändern und für jede Erweiterung eine Liste von Webseiten anlegen, auf denen diese aktiv sein soll, aber das ist mit viel Aufwand verbunden. Genauso wie das einzelne Deaktivieren aller Erweiterungen. Daher arbeiten die Entwickler nun an einem neuen Schalter, der auf einen Schlag alle Erweiterungen temporär deaktiviert oder auch aktiviert. in folgender Animation ist das zu sehen.

Das Ganze funktioniert recht einfach: Das Erweiterungen-Menü öffnen, Schalter umlegen, Webseite neu laden und der Effekt ist da. Die Deaktivierung gilt für den gesamten Browser und nicht nur für die einzelne Webseite, sodass es auch für den weiteren Surfverlauf angewendet wird. Sieht nach einer praktischen Funktion aus, die derzeit in Chrome Canary 113 getestet wird und sicherlich mit einer der nächsten Versionen für alle Nutzer verteilt wird.

[AndroidPolice]