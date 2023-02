Googles peinliches KI-Event: Präsentator soll Gerät vergessen haben, um ChatBot Bard vorzuführen (Bericht)

Google hatte vergangenen Mittwoch zu einem KI-Event geladen und wollte eigentlich mit Ankündigungen rund um die Künstliche Intelligenz in den unterschiedlichsten Produkten begeistern – doch erreicht hat man das Gegenteil. Das hat man auch intern sehr schnell bemerkt und das gesamte Event und die Präsentation des ChatBot Bard als „übereilt und verpfuscht“ bezeichnet. Jetzt gibt es weitere Details, die das „übereilt“ bestätigen.



Die Kritik an Googles KI-Event reißt nicht ab, denn selbst Google-Mitarbeiter kritisieren die Veranstaltung und CEO Sundar Pichai, der das Ganze wohl hauptsächlich zu verantworten hat. Man nannte die Bard-Vorstellung zwei Tage zuvor aber nicht nur verpfuscht, sondern auch übereilt – und das scheint wohl tatsächlich der Fall gewesen zu sein. Denn laut eines Berichts wurde die gesamte Präsentation und Veranstaltung so schnell einberufen, dass selbst einige Googler nichts davon wussten.

Some employees weren’t even aware of the event. One presenter forgot to bring a phone that was required for the demo.