ChatBots im Browser: Opera integriert ChatGPT und WebGPT – überholt Google Chrome und Microsoft Edge

Die ChatBots sind angekommen: Nicht nur in den Suchmaschinen sollen die Künstlichen Intelligenzen Einzug halten, sondern auch in den Browsern könnten sie in Zukunft eine große Rolle spielen. Doch es sind nicht Microsoft Edge oder Google Chrome, die zuerst eine solche Integration bieten, sondern Opera. Der ewige Underdog hat jetzt die Integration von ChatGPT und WebGPT angekündigt und gezeigt.



Google bastelt seit vielen Jahren an Künstlichen Intelligenzen und hat die aktuelle Entwicklung prognostiziert, konnte das bisher aber nicht umsetzen. Microsoft hat weniger darüber gesprochen, prescht nun aber mit angekündigten ChatGPT-Integrationen in Bing, Edge und auch den Office-Produkten vor. Doch es scheint wohl Opera zu sein, das zuerst eine Browser-Integration umsetzt. Der ewige Underdog wird trotz vieler praktischer Features oft unterschätzt und hat nun eine Integration angekündigt.

Man integrierte eine Funktion in die Seitenleiste, mit der sich der Inhalt einer aktuell geöffneten Webseite per KI zusammenfassen lässt – gerade bei langen Artikeln oder sehr umfangreichen Wikipedia-Seiten sehr praktisch. Außerdem möchte man ChatGPT integrieren, wobei die Umsetzung bisher nicht gezeigt wurde und wohl auch noch evaluiert wird. Doch man macht erste Schritte und ist damit erneut Microsoft und Google voraus.

[Opera Blog & Bild: The Windows Club]