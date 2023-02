Bing: Microsoft ärgert Google und Chrome-Nutzer – der Bing ChatBot lässt sich nur im Edge-Browser nutzen

Den Wettlauf um den Start des ersten ChatBots in der Websuche hat Microsoft Bing für sich entschieden, das dürfte bekannt sein. Google wird mit Sicherheit schon bald stark nachlegen, aber bis es soweit ist, will Microsoft diesen Vorsprung offenbar auskosten und den Konkurrenten mit seinen eigenen Mitteln ärgern. Denn die Nutzung des Bing ChatBot ist zumindest bei mir nur im Edge-Browser möglich – und das hat keine technischen Gründe.



Microsoft hat den Bing-ChatBot schon am Tag der ersten Ankündigung gestartet, rollt diesen aber nur langsam und nach Einladung aus. Von Anfang an wurde dabei kommuniziert, dass die Nutzung von Bing und Edge die Position in der Warteliste positiv beeinflussen kann. Ich habe natürlich auch eine Einladung angefordert und seit gestern Abend Zugriff auf den ChatBot. Zumindest bei mir ist es so, dass sich der Bing ChatBot abseits der drei Demofragen nur im Edge-Browser nutzen lässt.

Es gibt sicherlich keinen technischen Grund dafür, denn die Demofragen funktionieren ja auch in Chrome. Aus strategischer Sicht nachvollziehbar, aber ich kann das „in your face, Google“ regelrecht hören. Denn auch Google hat viele Jahre mit solchen Methoden gearbeitet, die nicht immer technisch zu erklären waren und offiziell auf Versehen oder Zufällen basierten. Google Maps, YouTube, Websuche und andere Dinge funktionieren am besten im Chrome-Browser, was man den Nutzern auch gerne per Popup und Overlay mitgeteilt hat. Es ist nur konsequent, dass Microsoft es jetzt genauso macht, wo man einmal ein Produkt hat, das große Aufmerksamkeit auf sich zieht.

P.S. Ich weiß nicht, ob diese Einschränkung für alle Nutzer gilt. Im Web habe ich zahlreiche weitere Berichte in dieser Richtung gefunden und auch mich hat es erstmals seit langer Zeit wieder dazu bewogen, Edge zu nutzen. Microsofts Plan ging also auf, denn vielleicht wird der eine oder andere Nutzer dann gleich bei diesem Browser bleiben.

