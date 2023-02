Android 14: Die Navigation soll intelligenter werden – Zurück-Geste zeigt visuelles Vorab-Feedback (Video)

Google hat Android in den letzten Jahren auf eine Gesten-Navigation umgestellt, an der man lange geschraubt und Optimierungen vorgenommen hat. Mit Android 14 will man den nächsten Schritt gehen und die seit längerer Zeit im Testlauf befindliche ‚predictive back‘-Funktion für alle Nutzer freischalten. Die ersten Nutzer sind laut Google begeistert, sodass man bereits an einer Erweiterung arbeitet.



Android verfügt seit der ersten Version über eine Zurück-Funktion, mit der man zum letzten Schritt zurückkehren kann. Begonnen hat es mit einem Hardware-Button, später ein Software-Button und heute ist es eine Geste, aber die Idee dahinter ist unverändert. Doch Zurück ist nicht gleich Zurück. Manchmal möchte man ein geöffnetes Menü wieder schließen, manchmal zum letzten Bildschirm zurückkehren, manchmal eine Aktion rückgängig machen und manchmal die gesamte App verlassen. Gerade bei letztem lässt sich bis heute beobachten, dass viele Menschen mehrfach schnell nacheinander auf den Button tippen oder die Geste durchführen.

Mit Android 13 hat man die predictive back navigation eingeführt, die noch separat in den Entwickleroptionen aktiviert werden muss. Die Zurück-Geste funktioniert wie bisher, zeigt allerdings beim finalen Schritt mit einer Animation, dass man jetzt die App verlassen würde. Somit hat der Nutzer einen sehr kurzen Zeitraum, um darauf zu reagieren und diese Geste nicht zu beenden bzw. den Finger wieder in die andere Richtung zu wischen, um die (noch nicht beendete) Aktion rückgängig zu machen.

Diese ‚predictive back‘-Funktion soll erst mit der nächsten Android-Version, Android 14, eine größere Rolle spielen. Durch die optionale Freischaltung in Android 13 konnte man einiges an Feedback sammeln, das laut Google wohl überwiegend positiv gewesen ist.









Die Zurück-Navigation soll nicht nur intelligenter, sondern auch schöner werden. Die Rede ist von neuen Animationen, die dann nicht mehr nur auf Betriebssystem-Ebene gezeigt werden, sondern auch innerhalb von Apps verwendet werden können. Zur Ankündigung, dass man das mit Android 14 auf App-Ebene ausprobieren wird, hat man obiges Video vom Google Kalender veröffentlicht. Dort sieht der Nutzer, dass das Bearbeiten-Overlay geschlossen und zum Kalender zurückgekehrt wird.

Als Nutzer weiß man sofort, dass die App oder das Overlay nach vollständiger Ausführung der Geste beendet wird. Das ist aber nicht nur eine wichtige Info, sondern erlaubt auch noch Interaktion. Nimmt man die Geste durch das Bewegen in die andere Richtung wieder zurück, kann das Beenden der App verhindert werden. Es soll also genauso funktionieren, wie das zuvor im Betriebssystem der Fall gewesen ist. Wird es von allen App-Entwicklern adaptiert, weiß man als Nutzer immer, welche Aktion die Zurück-Geste auslöst.

Laut Google soll sich die Arbeit zur Umsetzung für Entwickler lohnen, denn der Nutzen für die Nutzer ist groß genug, um es zu einer Standardfunktion für Android zu machen.

[9to5Google]