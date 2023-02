Google Chrome: Browser-Tabs noch schneller schließen – Chrome-Erweiterung bringt Doppelklick-Funktion

Bei Google Chrome gibt es für viele Aufgaben mehrere Mittel und Wege, um diese zu erreichen – das gilt auch für die Tabs. Derzeit arbeitet das Chrome-Team an der fünften Möglichkeit, um einen Tab zu schließen, wobei für fast jeden etwas dabei sein sollte. Wem das noch immer nicht reicht, der kann sich mit einer praktischen Chrome-Erweiterung behelfen, die Tabs einfach per Doppelklick oder Dreifachklick schließen lässt.



Einen Tab im Chrome-Browser (Desktop) zu schließen ist ganz einfach. Ein Klick auf das X und schon verschwindet der Tab. Die zweite Möglichkeit ist es, das Kontextmenü des Tabs aufzurufen und dort den Punkt SCHLIESSEN auszuwählen. Die dritte Möglichkeit ist es, mit dem Mausrad an eine beliebige Stelle des Tabreiters zu klicken. Und die vierte Möglichkeit ist die Nutzung der Tastenkombination STRG+W bzw. MAC+W. Das reicht offenbar nicht aus, denn jetzt arbeitet Google Chrome an einer fünften Möglichkeit mit Doppelklick auf den Tab.

Aber selbst dabei muss noch nicht Schluss sein, denn mit einer praktischen Chrome-Erweiterung könnt ihr ein Feature in den Browser bringen, das trotz zahlreicher Alternativen einen Mehrwert bietet: Bei „Double Click Closes Tab“ ist der Name Programm. Je nach Konfiguration könnt ihr an einer beliebigen Stelle innerhalb der geöffneten Webseite doppelt mit der linken Maustaste, doppelt mit der rechten Maustaste oder dreifach mit einer der beiden Maustasten klicken und der Tab schließt sich.

Welche der drei Einstellungen man auswählt, ist nicht nur Geschmackssache, sondern auch eine Frage der eigenen Gewohnheiten. Erfordern Webseiten an bestimmten Stellen einen Doppelklick (ja, so etwas gibt es), dann kann das Kollidieren und mal die eine und mal die andere Aktion auslösen. Ein Doppelklick mit der rechten Maustaste kann auch manchmal praktisch sein, wenn Webseiten ein eigenes Kontextmenü haben und man gerne die Browservariante möchte (funktioniert aber nicht immer). Daher wäre der Dreifachklick zu empfehlen, aber für diesen braucht das Muskelgedächtnis etwas Training.









Aber was ist denn nun der konkrete Vorteil an dieser bald sechsten Variante? Tatsächlich ergibt sich das nur für Powernutzer, die sehr schnell und effizient arbeiten wollen. Denn bei allen bisherigen Varianten müsst ihr den Cursor auf die Tableiste bewegen oder die Finger für die Tastenkombination verwenden. Viele Nutzer legen zwar täglich einige Maus-Kilometer zurück, aber bei manch einem ist jeder eingesparte Zentimeter etwas wert. Also könnt ihr euch den Mausweg zur Tableiste sparen und an Ort und Stelle einfach doppelt oder dreifach klicken.

Sicherlich eine Chrome-Erweiterung im Bereich ‚Special Interest‘, aber dennoch interessant und vielleicht für den einen oder anderen hilfreich. Lasst euch bitte nicht von den überwiegend schlechten Bewertungen leiten, denn diese vermelden einfach nur, dass es nicht funktioniert. Das dürfte daran liegen, dass diese Nutzer aus Gewohnheit den Doppelklick auf der Tableiste und nicht auf der Webseite durchführen.