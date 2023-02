Google Chrome: Neue Tab-Funktion kommt in den Browser – einzelne Tabs per Doppelklick schließen

Der Browser Google Chrome erhält Monat für Monat neue Funktionen, die oftmals eher im Verborgenen aktiv sind und nicht an der Oberfläche sichtbar werden. Schon bald soll ein neues Feature ausgerollt werden, das zwar ebenfalls nicht sichtbar ist, aber die Bedienung des Browsers für einige Nutzer vereinfachen dürfte: Das Schließen eines Tabs per Doppelklick auf den Tabreiter.



Tabs sind ein essentieller Bestandteil des Chrome-Browsers und bieten eine Reihe von Organisationsmöglichkeiten sowie Interaktionsmöglichkeiten zur einfachen Nutzung. Schon bald soll ein neues Feature dazustoßen, über das man wohl 113 Wochen nachgedacht hat und jetzt in Arbeit ist: Es geht um die Umsetzung des eingereichten Vorschlags, einen Tab per Doppelklick auf den Tabreiter schließen zu können. Die exakte Umsetzung ist noch nicht bekannt, dürfte aber nicht viel Spielraum lassen. Also Cursor auf den Tab, Doppelklick und der Tab sollte geschlossen werden.

Natürlich gibt es schon heute eine Reihe von Möglichkeiten, um einen Tab zu schließen. Die meistgenutzte dürfte es sein, auf den X-Button zu tippen, der aber je nach Anzahl geöffneter Tabs schwer zu erreichen ist oder gar ausgeblendet wird. Die weiteren Varianten sind abhängig vom genutzten Gerät: STRG+W oder MAC+W als Tastenkürzel. Die von mir meistgenutzte Variante ist der Klick mit dem Scrollrad („mittlere Maustaste“) auf den Tab. Das geht schnell, erfordert keine vollkommen präzise Ansteuerung und ermöglicht das schnelle Serien-Schließen.

Das Mausrad ist die effektivste Methode, denn man hat die Hand beim Browsen ohnehin auf der Maus. Wer allerdings nur das Touchpad des Laptops nutzt, hat normalerweise kein Scrollrad, daher ist die kommende Variante mit dem Doppelklick wohl hauptsächlich an diese Nutzergruppe gerichtet.

