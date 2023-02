Android: Schon gewusst? Innerhalb der Suchergebnisse könnt ihr (manchmal) durch die Beschreibung scrollen

Die Google Websuche dürfte für viele Menschen auch heute noch zu den täglich genutzten Produkten zählen, um Informationen einzuholen oder Webseiten zu recherchieren. Die Oberfläche ist jedem Nutzer daher gut bekannt, doch eine kürzliche Entdeckung weiß dennoch zu überraschen: Innerhalb der Beschreibung eines Suchergebnisses kann in manchen Fällen gescrollt und ein längerer Text abgerufen werden.



Die Google Websuche hat sich immer wieder gewandelt und wird sich auch in den nächsten Jahren weiter wandeln, aber der Grundsatz der zehn blauen Links besteht trotz allem nach wie vor: Titel, Beschreibung und der Link zur jeweiligen Webseite. Die Beschreibung (Snippet) ist in den meisten Fällen stark gekürzt und besteht aus einer variablen Länge von 1 bis 5 Zeilen. Wurde die Beschreibung gekürzt, wird das häufig mit drei Punkten am Ende gezeigt (…). Jetzt wurde entdeckt, dass das vielleicht ein interaktiver Bereich ist.

Mehrere Nutzer berichten, dass sie in der mobilen Version der Websuche innerhalb des Snippets scrollen können. Einfach einmal auf die Beschreibung tippen und schon kann bei überlangen Texten gescrollt werden. Das funktioniert nicht bei jedem Nutzer und auch nicht bei jedem Ergebnis, aber vielleicht ist es auch nur ein Testlauf. Probiert das einfach einmal aus, ich habe bisher kein Glück gehabt. Wirklich brauchen wird man das wohl nicht, aber es ist ein Nice-to-have, wenn man es weiß und dauerhaft bestehen bleibt.

Einige Nutzer halten das für einen Bug. Kann natürlich auch sein, halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Vielleicht ein breites Experiment, aber versehentlich wurde das bestimmt nicht implementiert.

