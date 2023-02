Android: Google bringt vier neue Homescreen-Widgets – Kontakte, Tasks und TV legen nach (Screenshots)

Nach Jahren der Gleichgültigkeit hat Google endlich wieder die Android-Widgets für sich entdeckt und im Laufe der letzten Zeit viele Apps mit neuen Gadgets für den Android-Homescreen versorgt. In diesen Tagen steht der nächste Schwung an, der vielleicht auch im Zuge der Android 14-Vorbereitungen ausgerollt wird. Die praktischen Apps Google Kontakte, Google Tasks und auch Google TV erhalten eine neue Homescreen-Präsenz.



Man kann Widgets mögen oder nicht, aber man kann ihnen bei gutgemachten Exemplaren sicherlich nicht die praktischen Vorteile absprechen. Android hat schon sehr früh in der Geschichte des Betriebssystems die Widgets unterstützt. Doch obwohl sie auf dem Smartphone erfolgreicher waren als etwa damals auf dem Windows-Desktop, hat Google das volle Potenzial nicht erkannt. Man hat weder die eigenen Widgets nennenswert weiterentwickelt, noch die grundlegende Technologie in Android in irgendeiner Form verbessert.

Es musste erst Apple kommen und den von Android lange Zeit gehaltenen Vorsprung in besserer und durchdachterer Form aufholen. Google hat darauf reagiert und passend zum parallelen Start des Material You-Designs hat man einige neue Widgetformen gebracht. Bei einigen Apps dauert es bis heute an, doch mit Google TV, Google Kontakte und Google Tasks gab es in den letzten Tagen gleich drei Neuzugänge, die entweder deutlich verbesserte Widgets oder überhaupt zum ersten Mal solche Homescreen-Gadgets erhalten haben.

Hier findet ihr eine kurze Zusammenfassung der drei Neuzugänge, die vielleicht den einen oder anderen dazu motivieren, den Widgets doch noch einmal eine Chance zu geben und einen der Homescreens für diese Mini-Apps freizuräumen oder sie zu integrieren. Persönlich war ich seit jeher Widget-Fan und nutze diese für unterschiedlichste Zwecke auf der zweiten und dritten Seite des Homescreens.









Google Kontakte

Nutzer von Google Kontakte dürfen sich gleich auf zwei verschiedene Widgets freuen, die noch dazu recht flexibel in der Größe anpassbar sind: In der Einzelansicht seht ihr nur einen einzelnen Kontakt inklusive Profilbild. Je nach Widget-Größe gibt es zusätzlich den Namen des Kontakts sowie die beiden Standardfunktionen zum Starten eines Anrufs oder dem Versenden einer Nachricht. Im Gruppen-Widget lassen sich bis zu sieben Kontakte mit direkter Verknüpfung in die Kontakte-App unterbringen.

Bisher sind die Widgets noch in Entwicklung, könnten aber jederzeit ausgerollt werden, denn die Darstellung sieht doch recht final aus und bereitet keine Probleme mehr. Alle Infos zu diesen neuen Widgets findet ihr in diesem Artikel.

Google TV

Das Google TV-Widget ist ebenfalls brandneu und zeigt sich in diesen Tagen bei den ersten Nutzern. Das Widget erfüllt gleich mehrere Anforderungen und kann eine gute Unterstützung zum Parallel-Betrieb mit dem Streaming am Fernseher sein. Oben gibt es Verknüpfungen zur Suchfunktion, zur Startseite der App sowie zur Fernbedienung und darunter einen Stream mit Empfehlungen aus den verschiedensten Streaming-Apps. So wie man das auch von der vollwertigen App oder von der Google TV-Startseite am Smart TV kennt.

Alle Infos zum neuen Widget, das auch in einer breiten Tablet-Version existiert, findet ihr in diesem Artikel.









Google Tasks

Bei Google Tasks gibt es kein neues Widget, sondern man das bestehende visuell aktualisiert. Das neue Widget ist nicht mehr in einem weißen Hintergrund gehalten, sondern beachtet die Farbgebung aus Material You auf dem Smartphone. Außerdem verzichtet man auf die Trennlinien zwischen den einzelnen Einträgen, sodass es insgesamt ruhiger als zuvor wirkt. Alle anderen Elemente zum Hinzufügen von neuen Aufgaben sowie den Wechsel der Aufgabenliste sind an gewohnter Stelle geblieben.

Alle Infos zum neuen Widget, das als einziges der drei Neuzugänge bereits bei allen Nutzern angekommen sein sollte, findet ihr in diesem Artikel.

—

Wir dürfen gespannt sein, ob sich Google bei Android 14 noch etwas mehr von Apple inspirieren lässt und dem gesamten Widget-Framework neue Funktionen und Möglichkeiten spendiert. Denn bis auf das Comeback und die neuen Formen hat sich noch nicht so viel getan.