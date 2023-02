Android: Die Google TV-App bekommt neue Widgets – bringen Vorschläge und Fernbedienung (Screenshots)

Die Plattform Google TV ist nicht nur auf Fernsehern und Streaminggeräten beheimatet, sondern in Form einer gleichnamigen App auch auf dem Android-Smartphone. Im Zuge des Ausbaus der Plattform und Googles seit längerer Zeit laufende Widget-Initiative wird auch die Google TV-App mindestens ein neues Homescreen-Widget erhalten. Ein Vorgeschmack darauf wird für erste Nutzer ausgerollt.



Dank Googles Wiederentdeckung von Widgets haben immer mehr Google-Apps in den letzten Monaten neue Widgets erhalten, die wichtige Informationen oder Funktionen auf den Homescreen bringen. Das gilt schon bald auch für die Google TV-App, die mit dem jüngsten Update ein eigenes Widget mitbringt. Dieses wird bisher nicht offiziell erwähnt, aber registriert sich in der Android-Auflistung und ist somit an gewohnter Stelle zum Abruf bereit. Zuerst hat es sich nur in der folgenden Ansicht gezeigt, die seit gut zwei Wochen kursierte und Inhaltsleer war.

Das Widget hat eine standardmäßige Größe von 4×5 und ist somit nahezu bildschirmfüllend. Es lässt sich aber auch auf eine Höhe von nur einem Rasterpunkt verkleinern und fungiert dann als Widget-Leiste. Auch das kann sinnvoll sein, denn mit dieser kommt man schnell zur Suchfunktion, kann die App starten und auch die Fernbedienung mit nur einem Tap aufrufen. Diese Ansicht war bereits bekannt und jetzt ist auch eine mit Inhalten gefüllte Variante aufgetaucht.

Wie ihr auf den folgenden Screenshots sehen könnt, finden sich dort die vom Google TV-Startbildschirm bekannten Inhaltsvorschläge.









Das Widget erfüllt somit den gleichen Zweck wie die App und kann diese unterstützen. Denn der Konsum der Inhalte findet ohnehin auf dem Fernseher statt, sodass sich manch ein Nutzer vielleicht auch direkt von den Homescreen-Vorschlägen inspirieren lässt, statt die vollständige App zu öffnen. Bisher scheint das neue Widget noch nicht für alle Nutzer ausgerollt worden zu sein, aber das kann sich schon in den nächsten Tagen durch ein weiteres Update oder eine serverseitige Freischaltung ändern.

Letzte Aktualisierung am 23.01.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google News @ Telegram]