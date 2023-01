Google Uhr: Neue Wecker-Oberfläche wird getestet – Buttons statt Swipe für Abschalten und Schlummern

Seit wenigen Tagen wird eine neue Version der Google Uhr ausgerollt, das nach einer langen Testphase für alle Nutzer die neue Weckerton-Aufnahme mitbringt. Jetzt wurde eine weitere Neuerung entdeckt, die derzeit mit einigen Nutzern getestet wird und sich erneut auf den Weckerbereich konzentriert: Statt einem Swipe zum Abschalten oder Schlummern, gibt es in der neuen Version entsprechende Buttons.



In einigen Smartphone-Bereichen ist es fast schon historisch bedingt, dass auf Swipes statt Buttons gesetzt wird: Die häufigsten Beispiele sind in der Telefon-App sowie in der Wecker-App zu finden. Doch jetzt versucht Google etwas „neues“ und zeigt bei einigen Nutzern der Uhr-App keine Swipe-Buttons mehr, sondern normale Buttons zum Drücken. Statt also das Schlummern oder Abschalten nach links oder rechts zu schieben, reicht ein Touch auf den Button.

Links seht ihr die aktuelle Umsetzung in der Mitte die neue, getestete, Version. Ich denke, dass man sich damals nicht zufällig für Swipes entschieden hat, sondern dies einen Grund hatte. Ob die neue Variante daher besser oder schlechter ist oder es am Ende egal ist, muss jeder selbst entscheiden. Eine weitere Änderung, die wohl für alle Nutzer ausgerollt wird, findet sich in den Einstellungen. Dort lässt sich nun für die Auswahl der Lautstärke-Buttons festlegen, dass diese bei aktivem Weckruf keine Funktion haben sollen (rechter Screenshot)

