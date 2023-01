Google Uhr: Update bringt eine neue Oberfläche für den Timer / Countdown auf Smartphones (Screenshots)

Die Anpassungen rund um die Android-App Google Uhr gehen weiter und umfassen jetzt einen weiteren Bereich: Nachdem zuletzt an vielen Stellen der Weckerfunktion geschraubt wurde, gibt es jetzt mit der neuesten Version ein Update für den integrierten Timer. Dieser erhält eine veränderte Oberfläche mit angepassten Buttons für das Stoppen oder verlängern des Countdowns.



Die Google Uhr-App besteht, so wie viele andere Anwendungen in diesem Bereich, aus mehreren unterschiedlichen Komponenten rund um die Zeiterfassung. Neben der eigentlichen Uhr, einer Weltzeituhr sowie natürlich des Weckers, zählt dazu auch eine Stoppuhr sowie ein Timer oder Countdown. Nach den Updates für den Wecker gibt es jetzt eine neue Oberfläche für den Timer, die zwar keine zusätzlichen Funktionen, aber angepasste und verschobene Elemente bringt.

Auf dem linken Screenshot seht ihr die alte Oberfläche und rechts die neue, die mit dem Update auf Version 7.4 Einzug hält. Für diese doch recht simple Oberfläche gibt es viele Anpassungen und es bleibt kein Stein auf dem anderen. Der Titel, wenn man so will, wandert inklusive Schließen-Button an den oberen Rand. Der eigentliche Countdown wird in einen Ring gepackt und schrumpft recht deutlich. Darunter sind die Buttons zum Stoppen oder Raufpacken einer weiteren Minute jetzt gleichwertig und deutlich größer in der Mitte angeordnet.

Das neue Design wirkt aufgeräumter, doch weil die Anwendung ohnehin schon sehr viel Platz hatte, war das auch kein großes Kunststück. Vor allem die verkleinerte Darstellung der Hauptzahl finde ich gelungen.

