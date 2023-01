Android Auto: Option für kabelloses Android Auto wurde entfernt – neue Version sorgt unnötig für Ärger

Es hat lang gedauert, aber langsam setzt sich die kabellose Nutzung von Android Auto durch und wird von immer mehr Infotainment-Systemen unterstützt. Mit der neuen Version von Android Auto gibt es allerdings ein kleines Ärgernis, das man sich hätte ersparen können: Die kabellose Nutzung wird standardmäßig aktiviert und lässt sich auch nicht mehr abschalten.



Android Auto lässt sich von immer mehr Nutzern kabellos verwenden, wenn diese die entsprechenden technischen Voraussetzungen erfüllen. Das ist bequem und ermöglicht es, sich in das Auto zu setzen und ohne weitere Einrichtung in Form von Kabel anstöpseln loszufahren. Das Smartphone wird sich von selbst mit dem Infotainment-System verbinden und die Oberfläche auf diesem anzeigen. Doch es gibt auch Situationen, in denen man das nicht möchte.

Bisher gab es in den Einstellungen von Android Auto auf dem Smartphone die Option „Kabelloses Android Auto“, die standardmäßig deaktiviert war. Mit dem Update auf die neue Version 8.7 wird diese Option entfernt und im Hintergrund automatisch aktiviert. Für viele Nutzer sinnvoll und könnte dazu führen, dass so mancher Nutzer, der bisher nicht in die Einstellungen geschaut hat oder nichts damit anfangen konnte, jetzt noch schneller starten kann.

Bei anderen Nutzern hingegen ergibt sich jetzt der Nachteil, dass die Funktion nicht mehr deaktiviert werden kann. Wer Android Auto nicht starten möchte, etwa weil man die Standardoberfläche nutzen möchte, weil man nur eine Bluetooth-Anbindung für Musik und Telefon möchte oder sich mehrere Smartphones im Fahrzeug befinden, hat dazu nach der Entfernung keine Möglichkeit.









Diese Umstellung sorgt vor allem dann für Frust, wenn sich mehrere Smartphones im Fahrzeug befinden, die bereits mit Android Auto verbunden waren. Beide Smartphones werden versuchen sich zu verbinden und natürlich kann nur eines „gewinnen“. Zu Beginn verlieren die Nutzer darüber ein wenig die Kontrolle und müssen möglicherweise erst herausfinden, welches der beiden Geräte sich jetzt verbunden hat. Ist es das falsche, hilft kurzzeitiges deaktivieren von Bluetooth, um die Verbindung für das andere Smartphone freizumachen.

Natürlich könnte man auch vorher Bluetooth temporär deaktivieren, aber wer denkt schon vor dem Einsteigen in das Auto daran? Diese Funktion ungefragt zu aktivieren und dann zu entfernen ist einfach keine gute Idee gewesen. Und wen das wirklich auf die Palme bringt, der kann die Option derzeit noch in den Entwickleroptionen wieder deaktivieren. Um diese freizuschalten, müsst ihr innerhalb der Android Auto-App mehrfach auf die Versionsnummer tippen.

