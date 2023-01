Android Auto: Update ist da – neue Version 8.7 wird für alle Nutzer ausgerollt; schon wieder ohne Coolwalk

Google legt mal wieder bei Android Auto nach und schließt in diesen Tagen den Rollout der neuesten Version für alle Nutzer ab. Mit der Version 8.7 der Android-App werden wie üblich einige bekannte oder noch nicht bekannte Probleme behoben, aber auf das Umlegen des großen Coolwalk-Schalters müssen die Nutzer leider auch nach diesem Update weiter warten. Und es ist auch gar nicht notwendig.



Als Android Auto-Nutzer muss man nicht nur gute Nerven haben, sondern auch eine Engels-Geduld. Eine Google-Ankündigung heißt noch lange nicht, dass neue Funktionen auch wirklich bei den Nutzern ankommen – entgegen der eigenen Behauptungen. Und so kommt es, dass AA-Nutzer immer wieder Wartezeiten von mehreren Wochen oder Monaten hinnehmen müssen. Auch die Coolwalk-Ankündigung liegt bald schon wieder drei Wochen zurück.

Das Update auf die Version 8.7 wird seit Ende vergangener Woche über den Google Play Store ausgerollt und kommt in diesen Tagen bei allen Nutzern an. Einen Changelog gibt es nicht, sodass wir lediglich von behobenen Problemen ausgehen, die man mit dieser Version ausrollt. Natürlich kann die Nutzung der neuesten Version nie schaden und ist meist auch empfohlen, aber eine Voraussetzung für Coolwalk ist es nicht. Denn die etwa 10 Prozent der Nutzer, die das neue Design bereits nutzen können, hatten es schon mit Version 8.6 und in kleinem Kreis schon vorher.

Es heißt also weiter warten…

» Android: Update für den Google Taschenrechner ist da – bringt Datenschutz-Verknüpfung in das Hauptmenü

» Google Uhr: Update bringt Weckerton-Aufnahme und ein kleineres Update in der Navigation (Screenshots)