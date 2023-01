Android: Google System Updates sind da – Neuerungen für viele Smartphones und Tablets (Update: Deutsch)

Viele Android-Nutzer dürfen sich über regelmäßige Updates freuen, die unbemerkt im Hintergrund ausgerollt werden und sich erst etwas später bemerkbar machen – und kürzlich hat Google zum zweiten Mal in diesem Monat nachgelegt. Die Details zur zweiten Runde des Google System Update wurden nun vollständig in zweiter Sprache veröffentlicht und derzeit ausgerollt. Die Details wollen wir euch nicht vorenthalten.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Der Rollout kann allerdings trotz mehrfacher Releases und Datumsangaben selbst bei Pixel-Smartphones mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Alle Infos zu den Updates und wie ihr euren Stand ablesen könnt, findet ihr in diesem Artikel.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die zweiten Updates im Monat Januar primär auf Verbesserungen rund um den Google Play Store sowie auf die im folgenden erwähnten Verbesserungen.

Hier nun die Updates für die zweite Runde im Januar: Es gibt gleich mehrere Updates und Fehlerbehebungen in den Kategorien Kontoverwaltung, Datenschutz sowie Smartwatches und Dienstprogramme. Laut der Ankündigung gibt es außerdem den Rollout der Notizen-Funktion im Passwortmanager sowie Verbesserungen bei Google Wallet. Folgend die offizielle Liste in deutscher Sprache. Die aktuellen Neuerungen sind fett hervorgehoben.









Google System Update

Kritische Korrekturen [Smartphone, Wear OS] Fehlerkorrekturen in den Bereichen Kontoverwaltung und Dienstprogramme. [1][3][5] Spiele [Smartphone, PC] Es werden jetzt weitere Nutzer und Anwendungsfälle vom Play Spiele-Profil unterstützt.[2] Google Play Store Neue Funktionen, mit denen Sie neue Lieblings-Apps und -Spiele finden können[3]

Schnellere und zuverlässige Downloads und Installationen durch Optimierungen[3]

Kontinuierliche Verbesserungen an Play Protect, um Ihr Gerät zu schützen[3]

Verschiedene Leistungsoptimierungen, Fehlerkorrekturen und Verbesserungen bei Sicherheit, Stabilität und Bedienungshilfen[3] Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Mit dem Passwortmanager können Sie verschiedene Passwörter in Ihrem Google-Konto speichern und sie auf verschiedenen Websites und Geräten verwenden. Ab sofort können Sie bestehenden und neuen Passwörtern außerdem Notizen hinzufügen. [5] Wallet [Smartphone] Änderungen am Design und an der Infrastruktur für Wallet im mobilen Web [4] Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von auf Geräteverbindung bezogenen Entwicklerdiensten in ihren Apps.[2]

[Smartphone] Der Plattform-QR-Scanner wurde aktualisiert, sodass jetzt ein vorhandenes Foto ausgewählt werden kann und OEM-Kameras die Verarbeitung von Matter- und UPI-Codes unterstützen können. [4] Systemmanagement Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung von Geräteleistung und Datenschutz. [1][2] [1] Verfügbar über das Google Play-Systemupdate für Januar

[2] Verfügbar über die Google Play-Dienste v01.23, aktualisiert am 18.01.2023

[3] Verfügbar über den Google Play Store v33.5, aktualisiert am 18.01.2023

[4] Verfügbar über die Google Play-Dienste v02.23, aktualisiert am 18.01.2023

