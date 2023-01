Google Fitbit: Interessante Auswertung der Nutzerdaten – das sind die fittesten und müdesten Länder (Galerie)

Die Google-Tochter Fitbit trackt die Aktivitäten von Millionen Nutzern der Smartwatches und Fitnesstracker und wertet diese für zahlreiche persönliche Statistiken aus. Zum Abschluss des vergangenen Jahres hat man die Daten erneut in anonymisierter Form aufbereitet und eine Reihe von interessanten Auswerteungen veröffentlicht: Man zeigt die fittesten, müdesten und gehfreudigsten Länder der Welt.



Fitnesstracker werden längst nicht mehr nur zum Aufzeichnen von Workouts oder Jogging-Sessions verwendet, sondern auch für viele andere Bereiche: Sie werden als Schrittzähler genutzt, messen die Herzfrequenz und selbst beim Schlaf muss das Tracking nicht mehr enden. Weil all diese Daten nicht nur auf den Geräten gespeichert, sondern auch in der Cloud abgelegt werden, konnte die Google-Tochter zum Abschluss des Jahres 2022 einige interessante Statistiken veröffentlichen.

Beginnen wir mit den absoluten Zahlen: Alle Fitbit-Nutzer zusammen haben im Jahr 2022 nicht weniger als 47 Billionen Schritte getätigt, haben dabei 20 Milliarden Meilen zurückgelegt und waren besonders im Mai aktiv. Der 27. Mai 2022 war der aktivste Tag des Jahres, ein Freitag. Im Jahr davor war es der 14. Mai, ebenfalls ein Freitag – offenbar ist der Mai ein guter Monat, um noch etwas für die bald gebrauchte Bikinifigur tun zu wollen 🙂 Gutes Wetter, nahender oder schon halb eingetroffener Sommer und der Mai ist sicherlich auch ein Monat der guten Laune.

Die meisten Schritte wurden in Hong Kong, Schweiz, Spanien, Irland und Italien getan. Dafür haben die Finnen, Neuseeländer, Belgier, Niederländer und Iren am längsten geschlafen. Den geringsten Ruhepuls haben die Spanier, gefolgt von den Schweden, Niederländern, Iren und Dänen. Schaut euch einfach einmal die folgenden Statistiken an, in denen auch die Profiltiere erwähnt werden.

















Wie sich zeigt, tauchen einige Länder immer wieder auf und scheinen deutlich fitter oder gesünder als andere zu sein. Weil man absolute Zahlen miteinander verglichen hat, dürften das gleichzeitig die Länder sein, in denen die Fitbit-Produkte am weitesten verbreitet sind und genutzt werden. Interessanterweise scheint man ja in Hong Kong sehr viel unterwegs zu sein, ohne sich sonst sportlich oder schlafend zu betätigen. Muss natürlich nicht viel aussagen.

Interessant finde ich die Schlaf-Statistiken, die zeigen, dass die meisten Menschen wohl aus wissenschaftlicher oder medizinischer Sicht etwas zu wenig schlafen. Muss jeder selbst wissen bzw. sehen, wie sich das für das eigene Leben organisieren lässt – denn oftmals kann man es vielleicht gar nicht anders organisieren. Durchschnittlich schlafen die Menschen 6,5 Stunden, gehen um 11:17 schlafen und stehen erst um 7:00 wieder auf. Das zeigt auch: Die Menschen liegen gut 7,5 Stunden ruhig im Bett, schlafen davon aber nur 6,5 Stunden. Das Handy in der Hand lässt wohl grüßen 😉

[Fitbit Blog]