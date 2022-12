Pixel-Smartphones & Google Kamera: So hat man Real Tone entwickelt – Feature für natürliche Hautfarben

Die Pixel 7-Smartphones hatten, so wie jede Pixel-Generation, eine Reihe neuer Kameratricks im Gepäck, aber man hat auch auf bestehenden Features aufgebaut und diese verbessert. Das gilt unter anderem für Real Tone, das für viele Menschen eine der wichtigsten Verbesserungen der letzten Jahre ist. Es geht um die Optimierung für Personen mit nicht-weißer Hautfarbe und deren natürlicher Darstellung auf den Fotos. Jetzt gibt Google einige Einblicke.



Smartphone-Kameras sind seit Jahren echte Wunderwerke, denn die Apps holen dank starker KI-Algorithmen sehr viel mehr heraus, als es durch die Hardware eigentlich möglich wäre. Um das zu erreichen, werden die Algorithmen sehr umfangreich trainiert, allerdings kamen dazu bisher offenbar hauptsächlich Fotos von Menschen mit weißer Hautfarbe zum Einsatz. Seit dem Pixel 6 bringt Google auch in diesen Bereich die dringend benötigte Diversität herein und konnte dadurch das neue „Real Tone“-Feature ankündigen.

Bei Real Tone handelt es sich um ein standardmäßig aktiviertes Feature, das für eine natürlichere Darstellung von Hautfarben sorgen soll. Das kommt mit Menschen mit heller Hautfarbe zugute, die dadurch noch realistischere Fotos erhalten. Aber vor allem Menschen mit dunkler oder sehr dunkler Hautfarbe dürfen sich freuen, denn bei ihnen zeigt der Effekt die größte Wirkung. Und weil das ein wirklich großer Schritt ist, hat man sehr viel Aufwand betrieben und die Entwickler rund um die Welt zu Fotografen gesendet und mit diesen zusammengearbeitet.

Im oben eingebundenen Foto und der folgenden Animation könnt ihr die Auswirkung von Real Tone in Kombination mit der Nachtsicht sehen. Deutlich mehr Bilder und eine visuell weitere starke Begründung für dieses Feature liefert auch der damalige Werbespot:

Eine weitere wichtige Foto-Neuerung in Pixel und Google Fotos ist Real Tone. Seit Jahrzehnten werden Kameras so entwickelt, dass sie helle Haut fotografieren – ein Vorurteil, das sich in viele unserer modernen digitalen Bildbearbeitungsprodukte und -algorithmen eingeschlichen hat. Unsere Teams haben direkt mit Bildexpert:innen – wie Fotograf:innen, Kameraleuten und Kolorist:innen – zusammengearbeitet, die für ihre schönen und detailgetreuen Bilder von People of Color (PoC) bekannt sind.

Wir haben sie gebeten, unsere Kameras und Bearbeitungstools zu testen und uns ehrliches Feedback zu geben, was uns geholfen hat, unsere Kamera- und automatischen Verbesserungsfunktionen gerechter zu gestalten – und so alle Hauttöne in ihrer natürlichen Schönheit abzubilden.