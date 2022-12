Android 13: Google bringt adaptive Vibration auf die Pixel-Smartphones – zum Teil schon jetzt verfügbar

Google bringt mit der neuen Android 13 QPR2 Beta einige Neuerungen auf die Smartphones, die sich noch in der Testphase befinden, als neues Feature ausgerollt oder verbessert werden. Jetzt wurde ein weiteres interessantes Feature entdeckt, dass eine adaptive Funktion in den Vibrationsalarm bringen soll. Dessen Intensität soll sich optional nach dem Umfeld richten.



Vibrationsmotoren sind in jedem Smartphone Standard und bieten je nach Hersteller eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten, wobei vor allem die Intensität sowie auf Software-Ebene mögliche Vibrationsmuster festgelegt werden können. Google will mit Android 13 etwas mehr Intelligenz in diesen Bereich bringen und eine „adaptive Vibration“ einführen. Diese soll sich nach dem Umfeld des Smartphones richten und dafür sorgen, dass nicht unnötig stark vibriert wird.

Die adaptive Vibration soll dafür sorgen, dass das Smartphone nur so viel vibriert, wie es notwendig erscheint. Liegt es in ruhiger Umgebung flach mit Display nach oben auf dem Tisch, soll es nur eine sehr leichte Vibration geben. Mit dem Display nach unten vielleicht etwas stärker und wenn sich das Smartphone in der Hosentasche befindet auf voller Kraft. Die genauen Parameter sind bisher nicht bekannt.

Interessanterweise wurde diese Funktion zuerst in der Android 13 QPR2 Beta entdeckt, ist aber wohl heute schon auf einigen Pixel-Smartphones vorhanden. Mishaal Rahman hat dieses Feature auf seinm Pixel 6a entdeckt. Standardmäßig ist es aber wohl deaktiviert.

