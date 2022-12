Android vs iOS: Apple wird externe App Stores auf dem iPhone erlauben & iMessage-Kompatibilität schaffen (Bericht)

Es geschehen noch Zeichen und Wunder, denn die EU greift in den kommenden Jahren auf dem Smartphone-Markt durch und wird nicht nur Veränderungen bei Android, sondern auch beim Apple iPhone mit sich bringen. Ein Berichtet deutet jetzt an, dass man bei Apple gleich zwei Dinge plant, die bisher undenkbar gewesen sind: Man wird wohl alternative App Stores auf dem iPhone erlauben und Kompatibilitäten zu iMessage schaffen. Vor allem erstes könnte auch Auswirkungen auf Android haben.



Kommende EU-Gesetze sorgen dafür, dass sich Apple mit dem iPhone, iPad und anderen Geräten ziemlich verbiegen muss: Einheitliches Ladekabel bzw Stecker, Öffnung für externe App Stores, iMessage-Kompatibilität zu anderen Plattformen und vielleicht auch noch mehr. Derzeit ist man in der Planungsphase, aber vor die externen App Stores scheinen unumgänglich und dürften wohl kommen. Es ist zu erwarten, dass Apple sich sehr exakt an die Gesetze hält und keinen Schritt weitergeht, als es muss. Daher wird spekuliert, dass man externe App Stores zwar erlauben, aber auch in gewisser Weise über diese wachen wird.

Es wird noch etwas dauern, bis es dazu konkrete Details gibt – aber der Fakt ist erst einmal geschaffen: Es kommen externe App Stores auf das iPhone. Vor allem diese Tatsache könnte das Verhältnis zu Android stark ändern, denn die große Stärke von Googles Betriebssystem war seit jeher das Sideloading, auch wenn das nur von einer kleinen Nutzergruppe verwendet wird. Wenn das in irgendeiner Form auch auf dem iPhone ohne große Hacking-Skills möglich wird, geht damit eine bedeutende Abgrenzung verloren.

Noch ist es zu früh, um über Auswirkungen zu spekulieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass eine Öffnung des iPhones für externe App Stores langfristig Google mehr wehtun wird als Apple. Denn das Image des goldenen iPhone-Käfigs wird bröckeln und gleichzeitig hat Google bei Android in den letzten Jahren die Daumenschrauben in vielen Bereichen angezogen. Das könnte die Smartphone-Wahl einiger Menschen doch deutlich beeeinflussen.

