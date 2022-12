Android: Neues Design für die Google-App wird getestet – größere Suchleiste, Karussell und Benachrichtigungen

Googles Entwickler und Designer beschäftigen sich derzeit wieder mit ihrem Urprodukt, denn gerade erst hat man Änderungen an der Google-Websuche vorgenommen und schon bald dürfte die Android-App überarbeitet werden. Bei ersten Nutzern ist ein neues Design für die Google-App aufgetaucht, das unter anderem die Suchleiste deutlich vergrößert und gleichzeitig einen neuen Benachrichtigungs-Bereich im Gepäck hat.



Die Google-App für Android ist für mehrere Bereiche verantwortlich, die sich rund um die Websuche und das Vermitteln von Informationen drehen: Die Websuche, Discover, Assistant und einige weitere kleine Dinge. Jetzt ist bei einigen Nutzern ein neues Design aufgetaucht, das die Suchleiste deutlich höher als bisher darstellt. Auf dem folgenden Screenshot lässt sich schwer sagen, ob das gewollt ist oder es sich um einen Fehler handelt. Denn die Innenabstände sind schon fast riesig.

Darunter gibt es ein Karussell mit Vorschlägen für Suchbegriffe oder Aktionen. Am Beispiel seht ihr das Fortsetzen einer Suche sowie das Shopping. Außerdem gibt es einen neuen Benachrichtigungsbereich, der über eine ebenfalls neue Benachrichtigungsglocke erreicht werden kann. Dort sollen sich Updates zu Dingen befinden, für die sich Nutzer interessieren. Erinnert ein wenig an das Abo von Knowledge Graph-Inhalten mit einem Mix aus Discover. Bleibt abzuwarten, was sich dort genau findet.

Das neue Design ist derzeit noch im Test und dürfte wohl noch etwas geändert werden.

» Google Chrome: Neues super-geheimes Redesign des Browsers kommt in Kürze – wird wohl eine runde Sache

» Google Chrome: Neue Modi zum Speicherplatz und Energie sparen sind da – so könnt ihr es aktivieren

[Telegram]