Google Maps: Kuriose Überraschung für fleißige Nutzer – einige Local Guides bekommen Geschenke & Rabatte

Die Kartenplattform Google Maps hat über 150 Millionen gute Gründe, warum es für viele Orte zusätzliche Informationen gibt und diese stets aktuell gehalten werden: Die Local Guide. Zum baldigen Ausklang des Jahres dankt man den freiwilligen Helfern nicht nur mit Rabatten im Google Store, sondern derzeit auch wieder mit kleinen Geschenken, die fleißige Nutzer in ihrem Briefkasten finden.



Die Local Guides spielen bei Google Maps eine wichtige Rolle, gehören zu den tragenden Säulen der Kartenplattform und sind wohl auch die einzige, die die Konkurrenz nicht ohne Weiteres kopieren kann. Nach eigenen Angaben betätigen sich mittlerweile 150 Millionen Menschen (Stand 2019) weltweit als Hobby-Local Guides, die Veränderungen am Datenbestand vornehmen. Für viele Aktivitäten, wie etwa Bewertungen abgeben, Reviews schreiben, Bilder hochladen oder auch Fakten hinzufügen bzw. kontrollieren, gibt es Punkte. Mit steigender Punktzahl steigt man in einem Level-System auf. Hier gibt es eine Übersicht.

Zum Beginn des Local Guides-Programms gab es eine Reihe von Prämien, die mit Erreichen bestimmter Level verdient werden konnten. Die gibt es zwar auch heute noch in sehr eingeschränkter Form, aber sie sind längst nicht mehr der Rede wert und könnten kaum zur Teilnahme motivieren. Aber das ist auch gar nicht nötig, denn die Local Guides „arbeiten“ fleißig ohne jegliche Gegenleistung weiter und erhalten lediglich den Lohn, dass Google Maps sie regelmäßig über ihre Erfolge mit Statistiken auf dem Laufenden hält.

Nun wurde es mal wieder Zeit für eine kleine Aufmerksamkeit, die man vielen Local Guides zukommen hat lassen. Konkret handelt es sich um Merchandising-Produkte in Form von Pins und vereinzelt wohl auch wieder Socken. In der folgenden Galerie könnt ihr einige Bilder der Geschenke sehen, die in den letzten Wochen sowie im vergangenen Jahr bei den Nutzern angekommen sind.

















Leider ist nicht bekannt, nach welchem Schema diese Aufmerksamkeiten verschickt werden. Ein gewisses Level sowie eine Relevanz auf der Kartenplattform dürfte aber eine Rolle spielen. Die Pins dürften bei sehr vielen Nutzern angekommen sein oder in den nächsten Wochen noch ankommen. Socken sind da wohl schon ein größeres Geschenk, wurden aber auch schon mehrfach verschickt. Ein Nutzer gab damals an, etwa 48 Millionen Views in Google Maps generiert zu haben – eine ordentliche Anzahl. Aber selbst ich habe mit einer überschaubaren Bildzahl schon mehr als 2 Millionen Views generiert.

Erst vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass viele Local Guides 10 Prozent Rabatt im Google Store erhalten, aber auch bei dieser Prämie sind die notwendigen Voraussetzungen nicht bekannt. Ich selbst habe noch nie ein Geschenk für meine Tätigkeiten bei den Local Guides erhalten, bin aber wie gesagt auch nur sporadisches Helferlein. Andere Nutzer wiederum berichten, dass sie schon häufiger bedacht wurden und auch nur auf mittleren Leveln unterwegs sind.

