Google Assistant: Personalisierte Spracherkennung startet exklusiv auf den Pixel 7-Smartphones – alle Infos

Der Google Assistant ist sehr gut darin, die Sprachbefehle aller Nutzer zu verstehen, zu interpretieren und auch bei relativ wenig Kontext oftmals die richtigen bzw. gewünschten Antworten zu geben. Auf den Pixel 7-Smartphones will man diese Erfahrung mit einer personalisierten Spracherkennung noch einmal verbessert haben und motiviert die Nutzer zu Korrekturen.



Wer sich einmal daran gewöhnt hat, der wird die Spracheingabe schnell zu schätzen wissen und in einigen Fällen auch auf dem Smartphone mit dem Sprachassistenten interagieren. Jetzt hat Google verraten, dass der Google Assistant auf den Pixel 7-Smartphones sich etwas anders verhält als auf anderen Geräten, denn dort kommt erstmals die personalisierte Spracherkennung zum Einsatz. Das bedeutet, dass der Nutzer zukünftig nicht zwanghaft neutral reden muss, sondern auch spezielle Wörter und Ausdrucksweisen verwenden kann, die man sonst eher im Freundeskreis nutzt.

Die personalisierte Spracherkennung ist nur in Google Assistant auf Pixel 7 und Pixel 7 Pro verfügbar.

Möglich macht das ein dauerhaftes Training aller Eingaben, denn jede Konversation wird ausgewertet, jede Sprachaufzeichnung analysiert und vor allem Korrekturen des Nutzers fließen mit ein. Konkrete Beispiele nennt man dafür nicht, aber es dürfte sich wohl um Ausdrucksweisen handeln, alternative Bezeichnungen für Objekte und Aufgaben oder gar Personen – denen man ja schon längere Zeit Spitznamen zuordnen kann – oder auch einfach der ganz eigene Sprachgebrauch.

All das findet direkt auf dem Smartphone statt und die Spracheingaben werden nicht in der Cloud gespeichert, sodass ihr diese Personalisierung vor allem auf dem Pixel 7 nutzen könnt. Die optimierte Erkennung sollte dann mittelfristig aber auch auf anderen Geräten angeboten werden.

Die personalisierte Spracherkennung hilft Google Assistant, Ihren einzigartigen Sprechstil über wiederholte Interaktionen zu lernen, um mit der Zeit besser zu werden, weshalb Ihre Interaktionen für kurze Zeit auf dem Gerät gespeichert werden. Das bedeutet, je mehr Sie mit dem Assistenten interagieren, desto besser wird er Ihren Sprechstil erkennen.

Ihre Interaktionen mit Google Assistant können Audio, erkannten Text und alle Korrekturen umfassen, die Sie an Sprach- und eingegebenen Abfragen vornehmen. Unsere personalisierte Spracherkennungstechnologie lernt aus all diesen Aspekten auf dem Gerät und sorgt dafür, dass sich Google Assistant an Ihren Sprechstil anpassen kann.