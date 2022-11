Android-Spiele auf dem Desktop: Google Play Games für Windows startet in noch mehr Ländern (Video)

Mit der bevorstehenden Einstellung von Stadia ist Google nicht aus dem Spielemarkt ausgestiegen, sondern verlagert lediglich den Fokus auf ein weiteres Projekt, das schon zu Beginn dieses Jahres gestartet wurde: Google Play Games für Windows. Jetzt gibt man noch mehr Spielern die Möglichkeit, einige vom Smartphone bekannte Spiele direkt am Windows-Desktop zu zocken, wobei die Auswahl immer weiter ansteigt.



Im Januar hatte Google mit der Ankündigung überrascht / geschockt, dass man Google Play Games auf Windows-PCs bringen möchte und somit die Tür für den vollwertigen Google Play Store inklusive aller Apps sehr weit aufgestoßen. Jetzt setzt man den nächsten Schritt um und hat den Play Store-Ableger für Windows für Nutzer in weiteren Regionen freigegeben. Dabei handelt es sich genauer gesagt um Google Play Games, das aber alle erwarteten Funktionen im Gepäck hat. Natürlich inklusive Download der Spiele und selbst eine Synchronisierung über alle Plattformen hinweg ist mit an Bord.

Nutzer haben die Möglichkeit, die Spiele herunterzuladen, installieren und wie gewohnt zu spielen. Natürlich haben das größere Display und die völlig veränderten Eingabemöglichkeiten (Maus, Tastatur oder Gamepad statt Touchscreen) einen großen Einfluss, sodass man zu Beginn nur mit einer kleinen Auswahl an Spielen startet (siehe Liste unten). Man arbeitet derzeit mit vielen Spieleentwicklern zusammen, um ihre Titel für den Desktop bzw. den Einsatz auf dem Computer zu optimieren, bietet aber nach wie vor nur eine kleine Auswahl, die sich national unterscheiden kann.

Aktuell steht die Plattform nur als Beta zur Verfügung, für die man sich Anfangs sogar noch um eine Einladung bewerben musste. Man wollte das also trotz erweitertem Beta-Test noch in kleinem Rahmen halten. Nach einem mehrmonatigen Test in Australien, Korea, Hong Kong, Taiwan und Thailand startet man jetzt im gesamten US-Gebiet, Kanada, Mexiko, Brasilien, Indonesien, Philipinen, Malaysia und Singapur. Gut möglich, dass auch Deutschland als nächstes auf der Liste steht.









Diese Spiele standen zum Start zur Verfügung:

Obige Liste an Titeln stand zum Start im Januar zur Verfügung. Mittlerweile hat man einige Titel hinzugefügt, wie ihr der Vorschau auf der Webseite entnehmen könnt, listet diese aber für Außenstehende nicht separat auf. Dennoch steht nur ein sehr kleiner Teil der Android-Spielwelt für Windows bereit – noch. Wenn sich Play Games etablieren sollte, dann könnte auch für Spieleentwickler schon bald „Mobile first“ gelten, statt es andersherum anzugehen.

» Google Play Games für Windows

