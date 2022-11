GMail: Navigationsleiste wird jetzt in der Mail-Ansicht gezeigt – Wechsel zu Messenger jederzeit möglich

Google möchte die Popularität von GMail dafür nutzen, die beiden eigenen Messenger Meet und Chat anzuschieben, die vor allem im Privatnutzerbereich kaum verbreitet sein dürften. Um das zu erreichen, hat man vor einiger Zeit die Messengerleiste eingeführt, die nicht bei allen Nutzern gut angekommen ist. Ungeachtet dessen wird sie nun auch innerhalb von E-Mails angezeigt.



Erst vor wenigen Wochen wurde die GMail Messenger-Leiste angepasst, um nicht mehr ganz so wuchtig zu wirken und weniger Pixel am unteren Displayrand zu benötigen. Ein weiterer Grund dürfte es gewesen sein, die Oberfläche nicht zu sehr zu überlasten, wohl mit Blick auf die jetzt ausgerollte Änderung. Denn während die Leiste bisher nur im Posteingang bzw. in den diversen Ordneransichten sichtbar war, wurde sie in der Einzelansicht einer E-Mail bisher ausgeblendet.

Nach dem jüngsten Update der App, das erst in diesen Tagen ausgerollt wird, wird die Leiste keinen Unterschied mehr zwischen den Bereichen machen. Das bedeutet, dass die Leiste auch innerhalb einzelner E-Mails am unteren Rand sichtbar ist und somit eine ständige Navigation in den Posteingang oder zu den angebundenen Messengern ermöglicht. Als Endnutzer wird man das wohl eher selten benötigen, aber Google dürfte sich dadurch eine bequemere Nutzung der Messenger versprechen und somit auf mehr Nutzer hoffen.

Die Leiste lässt sich zwar nach wie vor vollständig ausblenden, aber es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis man auch daran sägt…

[9to5Google]