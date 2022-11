Android 13 & Android 14: Samsung will weiter nachlegen – drastisch schnellere Betriebssystem-Updates kommen

Samsung ist seit vielen Jahren weltgrößter Smartphone-Hersteller, hat in letzter Zeit stark aufgeholt, wenn es um die Android-Updates geht und ist damit längst zum Branchen-Primus geworden – aber da geht offenbar noch mehr. Der Rollout von Android 13 wurde beschleunigt und für das kommende Betriebssystem Android 14 stellt man noch einmal eine drastische Beschleunigung in Aussicht.



Samsung ist nach Google mittlerweile der zuverlässigste Hersteller in puncto Updates und bietet für die wichtigen Flaggschiff-Geräte eine Update-Garantie, die über der von Googles Pixel-Smartphones liegt. Kürzlich hat man bekannt gegeben, welche Smartphone auf Android 13 aktualisiert werden und mittlerweile hat man diesen Zeitplan mit vorgezogenen Updates sogar eingeholt. Mittlerweile dauert es nur noch zwei Monate, zwischen Googles finalem Betriebssystem-Release und der ersten Version des eigenen OneUI für die Galaxy-Smartphones. Das ist gefühlt noch eine lange Wartezeit, aber Samsung-Nutzer (und Besitzer vieler anderer Geräte) kannten / kennen das deutlich langsamer.

Man kann Samsung nur loben und das Unternehmen möchte weiter Druck machen, um den Rollout eines großen Android-Updates in Zukunft noch schneller und noch besser durchzuführen:

Samsung Electronics will continue to strengthen cooperation with Google and actively listen to user feedback to continue to update One UI faster and with higher perfection.