YouTube Premium: Das Abo wird massiv im Preis erhöht – Google schraubt Preise in ersten Ländern nach oben

Das sind schon heftige Preissteigerungen. Auch wenn es uns hierzulande nicht betrifft, ist die Vervierfachung des Familien-Preises (!) in Argentinien absolut nicht erklärbar. Aber auch fünf Dollar mehr in den USA oder Kanada sind für einen Preissprung ohne zusätzliche Leistung nicht ohne.

Die E-Mail an US-Nutzer im Wortlaut:

We created YouTube Premium to provide an uninterrupted YouTube experience, so you can get closer to the videos, creators, and music artists that you love. To continue delivering great service and features, we will be increasing your Premium family plan price from $17.99/month to $22.99/month.

This change will take place on your next billing cycle starting on or after November 21, 2022. To check the status of your account and billing information, go to your Settings > Purchases and Memberships page. All members have the flexibility to pause or cancel anytime here.