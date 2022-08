Pixel Watch: Google bringt wichtige Fitbit-Funktionen auf die Smartwatch – Teardown verrät erste Details

Die erste Pixel Watch steht vor der Tür und taucht in diesen Tagen im Zuge der Vorbereitungen an immer mehr Stellen auf, die noch so manches bisher unbekanntes Detail verraten. Erst gestern haben wir über die enttäuschende Akkulaufzeit berichtet und jetzt bestätigt die Fitbit-App die Integration in die Smartwatch-Oberfläche. Diese kommt unter anderem für das Schlaftracking zum Einsatz.



Google hat große Ambitionen im Smartwatch-Markt und hat in den letzten Jahren die Weichen für den Neustart gestellt, zu denen vor allem die Übernahme von Fitbit für einen Milliardenbetrag zählt. Bisher ist Fitbit kaum in das Google-Netzwerk integriert, doch ausgerechnet mit dem vermeintlichen Konkurrenzprodukt soll es soweit sein: Die Fitbit-App soll auf der Pixel Watch eine große Rolle spielen und sowohl das Fitnesstracking als auch das Schlaftracking übernehmen.

Ein Teardown der Fitbit-App bestätigt, dass viele Tracking-Funktionen auf der Pixel Watch zu finden sein werden. Dabei geht es nicht nur um das Tracking von Aktivitäten oder des Schlafs, sondern auch um die Dauer-Überwachung des Herzschlags und möglicherweise weiteren aufzeichbaren Werten. Es wird kein Feature speziell hervorgehoben, sodass wir das volle Fitbit-Paket auf der Pixel Watch erwarten dürfen. Es ist das erste Mal, dass dieses außerhalb einer Fitbit-Smartwatch zum Einsatz kommt.

Schon vor längerer Zeit hieß es, dass man die gesamte Fitbit-Umgebung zur Pixel Watch bringen möchte. Was das für die Zukunft von Fitbit im Smartwatch-Bereich bedeutet, kann sich wohl jeder Beobachter selbst ausmalen.

