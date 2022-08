Google TV: Filme, Serien und TV-Shows gratis streamen – Google plant bis zu 50 eigene TV-Sender (Teardown)

Vor einiger Zeit wurde mit Google TV eine Marke wiederbelebt, die sowohl für die Oberfläche am Smart TV als auch für die Streaming-App verwendet wird. Jetzt gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass die Plattform ihrem Namen schon bald auch in einer weiteren Bedeutung gerecht werden soll: Google TV soll in Kürze nicht weniger als 50 eigene TV-Sender starten, die nur Nutzern der Plattform zur Verfügung stehen sollen.



Google TV steht vor allem für den UI-Aufsatz auf das Android TV-Betriebssystem, aber auch für die Android-App, mit der sich Filme und Serien kaufen sowie ausleihen lassen (ehemals „Google Play Filme und Serien“). Ein Teardown zeigt jetzt, dass Google den Start von 50 eigenen TV-Sendern plant, die wohl exklusiv nur Nutzern der TV-Plattform angeboten werden sollen. Dabei handelt es sich aber natürlich nicht um TV-Sender im klassischen Sinne, sondern eher um das Dauerstreaming spezialisierter Inhalte. Wer Pluto TV kennt, weiß, was zu erwarten ist.

Beworben wird das Angebot damit, dass die Nutzer 50 Kanäle vollkommen Gratis, ohne Registrierung und ohne Download genießen können. Obiges Bild, das direkt aus der App stammt, zeigt eine Auswahl dieser TV-Sender. Tatsächlich ist das extrem spezialisiert, sodass einfach nur rund um die Uhr Inhalte bestimmter Serien oder TV-Shows in Dauerschleife gestreamt werden. Für Abwechslung sorgt die Übernahme von Inhalten einzelner Nachrichtensender.

Das Angebot sieht sehr amerikanisch aus, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass Google ähnliches für Europa bzw. einzelne Länder plant. Eine solche Zusammenstellung sollte wohl nicht das große Problem sein.

[9to5Google]