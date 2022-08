Sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone ist Google Chrome mit großem Abstand der dominierende Browser und dementsprechend ist das Icon auf Millionen (oder Milliarden) Homescreens und Desktops zu finden. Kürzlich hat man dem Browser ein neues Logo spendiert, dessen Anpassungen aber wohl nur die wenigsten Nutzer bemerkt haben. Jetzt blickt man zurück und zeigt, wie das Logo eigentlich aussehen sollte.



Vor wenigen Tagen haben wir euch gezeigt, wie das neue Chrome-Logo entstanden ist und was sich im Vergleich zu den vorherigen Versionen getan hat. Aber Googles Designer haben nicht nur auf die vergangenen Monate zurückgeblickt, sondern noch eine deutlich weiter zurückliegende Version gezeigt. Das Chrome-Icon in seinen Versionen von 2008 bis heute dürfte jedem Nutzer bekannt sein (siehe folgendes Bild), denn trotz größerer Anpassungen ist man der Grundidee stets treu geblieben.

Chrome kam damals in einer Zeit, in der alles einen 3D-Effekt haben musste, in der Logos echte Kunstwerke waren und wo das Thema des mobilen Webs gerade erst an Bedeutung gewann, aber noch in der Nische steckte. Es war außerdem die Phase, in der der Internet Explorer dominierte und scharfe Konkurrenz vom Firefox bekam. Das nur als Kontext, damit ihr die Idee hinter dem ersten Icon etwas besser verstehen könnt. Denn mit dem heutigen „Swoosh“ hat das nichts zu tun.

Stattdessen wollte man auf einen Mix aus Raumschiff und Rakete setzen, der von der Erde abhebt. Auf den folgenden Bildern könnt ihr sehen, wie man sich das damals vorgestellt hat.









Leider hat man keine Beschreibung dazu gegeben, was die Idee dahinter gewesen ist. Ich vertrete die Theorie, dass die Erde für den Internet Explorer steht und die Rakete natürlich für das neue Google-Produkt, das die Nutzer mit Raketen-Geschwindigkeit befreit. Manch einer dürfte sich noch das animierte IE-Logo erinnern, bei dem sich das E immer wieder in einen Erdball verwandelt. Wie in den kleinen Darstellungen zu sehen ist, könnte man in einer späteren Version auf die Erde verzichten und die Rakete zum Logo machen.

Ich denke, das wäre für die damalige Zeit (2007 / 2008) eine gute Idee gewesen, aber aus heutiger Sicht ist natürlich das vertraute Chrome-Logo besser. Schlussendlich ist es Gewohnheit und vielleicht wären wir alle mit der Rakete warm geworden und hätte heute diese auf dem Desktop und Homescreen, statt des schicken blauen Kreises mit seinen drei umgebenden Flächen.

[Google-Blog]