Der Browser Google Chrome konnte kürzlich ein besonderes Jubiläum freuen und auf 100 Versionen zurückblicken, die seit 2008 erschienen sind. Anlässlich dieses Jubiläums hat das gesamte Chrome-Projekt ein neues Logo erhalten, dessen wohldurchdachte Anpassungen vielen Nutzern vermutlich gar nicht aufgefallen sind. Jetzt haben die beteiligten Designer interessante Einblicke gegeben, wie das Logo entstanden ist.



Alles neu bei Google Chrome: Nicht nur das Betriebssystem Chrome OS hat einen neuen Namen, sondern auch das gesamte Chrome-Projekt mit allen Ablegern erhält ein neues Logo. Dieses wurde bereits mit Version 100 eingeführt und spätestens mit den folgenden beiden Versionen für alle Nutzer ausgerollt. Allerdings hat man das Chrome-Rad nicht neu erfunden, sondern lediglich Optimierungen vorgenommen, die Nutzern ohne Design-Studium vermutlich gar nicht auffallen.

Oben seht ihr die vier Chrome-Logos, die bisher verwendet worden sind. Der Wechsel im Jahr 2011 war sehr auffällig und dürfte jeder damals bereits aktive Nutzer mitbekommen haben. 2014 und 2022 hingegen waren Änderungen im Detail. Wir haben euch bereits in diesem Artikel ausführlich erklärt, was sich am Logo alles geändert hat und welche Überlegungen dahinterstanden. Daher in diesem Artikel nur die Kurzform mit den entsprechenden Grafiken.

Tatsächlich war das bisherige Chrome-Logo wohl schon nahezu perfekt. Denn die Designer haben viele Änderungen ausprobiert und auch auf gänzlich neue Designs gesetzt, die dann aber schlussendlich doch nicht gekommen sind. Und wenn das Ergebnis 2022 so aussieht wie 2014, dann hat man vor acht Jahren wohl sehr gute Arbeit geleistet 😉









Oben seht ihr das von Google veröffentlichte Bild mit einigen Entwürfen. Man wollte der Grundform treu bleiben, hat aber dennoch einige andere Ansätze probiert, die es aus unterschiedlichen Gründen wohl nicht geschafft haben. Ein Abschied von den vier Google-Farben stand wohl nur kurz zur Debatte und wäre sicherlich ohnehin nicht durchgewunken worden. Andere Entwürfe waren interessant, aber man muss nicht nur das Logo für sich betrachten, sondern auch die Wirkung auf unterschiedlichen Hintergründen, Displays und Geräten.

Mir persönlich hätte das zweite Logo in der ersten Reihe ganz gut gefallen. Das wäre eine modernere Variante, die einiges bisher bekanntes umwirft und dennoch sofort als Chrome-Logo zu erkennen ist. Vielleicht greift man das ja eines Tages nochmal auf. Im Beitrag vermelden die Designer interessanterweise, dass das Chrome-Logo auf den diversen Plattformen unterschiedlich aussieht. Unter Windows ist es flach, in Mac OS hat es eine 3D-Darstellung und auf dem Smartphone ist es wieder anders.

Wie sehr die Arbeit der Designer bei so etwas ins Detail geht, seht ihr am obigen Screenshot. Man probiert unterschiedliche Farbtöne und Verläufe aus und testet sie auch auf den Standard-Hintergründen der Betriebssysteme. Eine Anekdote besagt, dass man mit einem Logo endlich glücklich war, es dann auf dem Windows-Standardhintergrund ausprobiert hat und es wohl Probleme gab. Daher die Anpassungen wie am obigen Screenshot. Der Farbverlauf im grünen Bereich ist geblieben, aber deutlich dunkler und kaum zu sehen.









In den nächsten Jahren wird es wohl keine weiteren Logo-Anpassungen geben. Was 2014 schon perfekt war und 2022 einen Feinschliff erhielt, wird man wohl nicht ohne triftigen Grund so schnell wieder anfassen. Es sei denn, Google gibt sich eine neue Design-Richtung vor, verabschiedet sich von den vier Farben oder es kommen neue Geräteklassen und Auflösungen dazu, die wieder problematisch sind. Vergessen wir auch nicht, dass das neue Logo sehr flach und kaum schattiert ist. Kommen diese Trends zurück, kann auch das Chrome-Logo schnell „alt“ wirken.

