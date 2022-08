Android Auto: Alternativer Launcher bringt viele neue Funktionen & flexibles Design auf Smartphones (Video)

Google hat der Infotainment-App Android Auto auf dem Smartphone den Stecker gezogen und diese durch den gar nicht mehr so jungen Google Assistant Driving Mode ersetzt – zum Missfallen vieler Nutzer. Wem die neue Oberfläche auf dem Smartphone zu langweilig ist oder nicht genügend Funktionen bietet, kann sich nach Alternativen zur Nutzung auf dem Smartphone oder kompatiblen Displays umsehen. Heute stellen wir euch eine App vor, die zusätzliche Features und ein schickes Design im Gepäck hat.



Android Auto befindet sich schon seit langer Zeit im Umbruch und weil die neue Coolwalk-Oberfläche für die Infotainment-Displays noch immer nicht da ist, scheint dieser nach wie vor nicht abgeschlossen zu sein. Es begann 2019 mit dem Neustart der Oberfläche auf dem Auto-Display, ging dann nach langer Wartezeit mit dem Neustart der Smartphone-App und dem Google Assistant Driving Mode weiter und soll irgendwann in Android Automotive enden. Das neue Betriebssystem ist zwar seit mehreren Jahren verfügbar, aber wird noch einige Jahre bis zum Durchbruch brauchen.

Leider hat Google es bis heute nicht geschafft, die Oberflächen vollständig zu vereinheitlichen oder sinnvolle Anpassungsmöglichkeiten zu bieten. Das ist schade und schränkt die Flexibilität der Nutzer ein, denn immerhin war auch der Wandel von Android Auto zum Driving Mode ein sehr großer Schritt mit vielen Veränderungen. Wer die aktuelle Smartphone-Oberfläche nicht verwenden möchte und auch mit der Infotainment-Darstellung nicht warm wird, kann auch eine der im Play Store verfügbaren Alternativen nutzen.

Heute zeigen wir euch den Agama Car Launcher, der sich auf dem Smartphone nutzen lässt, so wie das klassische Android Auto bzw. jetzt der Google Assistant Driving Mode, sich aber auch auf externen Displays installieren lassen soll. Leider funktioniert letztes nur bei sehr wenigen Displays, die noch dazu auf Android setzen müssen. Geht also davon aus, dass ihr die App bei Interesse nur auf dem Smartphone verwenden könnt.









Auf obigem Screenshot seht ihr die Oberfläche des Agama Car Launcher, der schon auf den ersten Blick auf eine völlig andere Struktur und ein deutlich verändertes Design setzt, das mit der normalen Android Auto-Oberfläche auf dem Display oder dem Smartphone nicht vergleichbar ist. Das Design ist an die typische Fahrzeug-Optik angelehnt, sowohl in puncto Farben als auch Anordnung der einzelnen Elemente. Der Agama Car Launcher versucht nicht, wie eine Smartphone-App auszusehen, sondern sieht sich eher als smarte und interaktive Ergänzung der im Auto vorhandenen Elemente. Wird das Smartphone über der Mittelkonsole befestigt, dürfte es in vielen Fahrzeugen zumindest rein visuell eine Einheit bilden.

Die App teilt sich in mehrere große Bereiche: In der Mitte wird entweder die aktuelle Nutzungsart oder eine vom Nutzer ausgewählte Ansicht dargestellt. Zur Wahl steht das Navi, das Radio, ein Kompass, eine Uhr, die Musik, die aktuelle Geschwindigkeit oder einfach nur das Logo des Fahrzeugmodells. Am oberen Rand befinden sich Status-Informationen zum Empfang, die aktuelle Uhrzeit, eine Temperaturanzeige basierend auf dem Standort sowie zwei Buttons zur Regulierung der Lautstärke.

Im unteren Bereich der Oberfläche findet ihr eine Verknüpfung zum Sprachassistenten, in den meisten Fällen der Google Assistant, in der Mitte die Steuerungsmöglichkeiten für den verwendeten Musikplayer sowie eine Verknüpfung zu den Einstellungen und der Bildschirmhelligkeit. Das sind schon ziemlich viele Aktionen auf einer Fläche, die tatsächlich allesamt relativ gut erreichbar sind und logisch angeordnet wirken.

Rund um die große Darstellung in der Mitte gibt es auf der linken und rechten Seite jeweils drei weitere Buttons, die einen schnellen Zugriff auf die verknüpfte Funktion geben. Standardmäßig gehört dazu das Radio, das Navi, die Musik, die Telefonie, Zugriff auf einen internen Internetbrowser sowie die gesamte App-Liste. Alle sechs Buttons lassen sich beliebig anpassen und mit anderen Funktionen, Symbolen und Beschriftungen versehen.









Die Oberfläche lässt sich aber nicht nur gestalterisch anpassen, sondern es darf auch in den Farbtopf gegriffen werden: In den Einstellungen lassen sich viele Farben der Oberfläche festlegen, wobei man aber nicht zu viel herumspielen sollte, um die sehr nette Oberfläche nicht zu bunt zu halten. Themes gibt es nicht, sondern lediglich den Pinsel zur Anpassung der Elemente. Die weiteren Einstellungen umfassen die Auswahl der Standard-Apps, die verwendeten Einheiten, das Abschalten oder Aktivieren von Animationen und weitere Kleinigkeiten.

Die App lässt sich sowohl als normale App, sowie als Launcher verwenden. Wer also ein Auto-Smartphone hat, das nur im Fahrzeug genutzt wird, kann die App direkt über die Einstellungen als Launcher festlegen und somit noch komfortabler nutzen. Agama Car Launcher steht im Google Play Store kostenlos zur 30-tägigen Nutzung zur Verfügung, ohne jegliche Einschränkungen. Nach diesen 30 Tagen, was ein fairer Testzeitraum ist, müsst ihr die App allerdings kaufen. Der Kaufpreis beträgt aktuell 2,99 Euro, bei dem es sich angeblich um eine Aktion handeln soll, die aber schon seit sehr langer Zeit in dieser Höhe angeboten wird.

