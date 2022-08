Cashback-Aktion: Jetzt ein Chromebook kaufen und bis zu 150 Euro erhalten – nur noch dieses Wochenende

Google hat das Betriebssystem Chrome OS und die dazugehörigen Chromebooks mit viel Geduld zum Erfolg geführt – und das soll auch so bleiben. Doch die Chromebook-Verkaufszahlen stagnieren und so hat man jetzt eine interessante Aktion gestartet, die ihr bei Interesse auf jeden Fall mitnehmen solltet. Mit einer nur noch an diesem Wochenende gültigen Cashback-Aktion könnt ihr bis zu 150 Euro zurückbekommen.



Die Chromebooks erfreuen sich als Alternative zu Windows-Computern oder Macs großer Beliebtheit und Google versucht derzeit, sowohl die Chromebooks als auch das Betriebssystem zu pushen – unter anderem durch das neue Betriebssystem Chrome OS Flex. Solltet ihr euch für ein neues Chromebook entscheiden, könnt ihr euch nur noch an diesem Wochenende bei Google ein Cashback bis zu 150 Euro sichern.

Alles was ihr dafür tun müsst ist, ein neues Chromebook bei einem teilnehmenden Händler zu kaufen und euch anschließend auf dieser Webseite zu registrieren. Das müsst ihr innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf tun, dann 30 bis 60 Tage nach dem Kauf den Antrag einreichen und dann dauert es nochmal bis zu 30 Tage, bis ihr die 50 bis 150 Euro zurück erhaltet. Je nach Chromebook-Kategorie (Premium, Plus, alle anderen) gibt es 150, 100 oder 50 Euro zurück.

Alle Informationen zur Aktion findet ihr auf dieser Webseite.

Chromebooks bei diesen Partnern kaufen: Amazon | Media Markt | Saturn