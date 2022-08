Android: Google entfernt wohl den Update-Button – System Updates könnten in den Hintergrund rücken

Google hat in den letzten Wochen zunehmend mit Update-Problemen rund um Android zu kämpfen, die sich in vielen Kategorien des Betriebssystems zeigen und somit auch die Google System Updates betreffen. Diese scheinen derzeit gedrosselt und jetzt berichten sehr viele Nutzer, dass der Update-Dialog inklusive Button für den manuellen Check vollständig verschwunden ist.



Wir befinden uns im letzten Drittel des August und bisher gab es in diesem Monat nur ein einziges Google System Update, das nicht wirklich umfangreich gewesen ist. Das könnte man mit der Urlaubszeit oder dem parallelen Rollout von Android 13 begründen, kann aber auch mit den allgemeinen Update-Verzögerungen in diesen Wochen in Verbindung stehen. Weil sich Google weder offiziell noch inoffiziell konkret äußert, lässt sich darüber nur spekulieren.

In diesen Tagen berichten viele Nutzer, dass der Update-Dialog der Google System Updates vollständig verschwunden ist. Die spezielle Seite innerhalb der Android-Einstellungen umfasst normalerweise einen Dialog, in dem das Datum des letzten Updates sowie die Android-Version aufgelistet ist und einen Button zur Überprüfung auf neue Updates enthält. Jetzt ist das nicht mehr vorhanden und stattdessen wird das Datum des letzten Updates direkt in der Übersicht gezeigt.

Ist ein offenes Update vorhanden und noch nicht installiert, ändert sich das Verhalten wieder. Der Eintrag lässt sich dann wieder auswählen und es öffnet sich der Update-Dialog, so wie ihr es in der folgenden zweiten Screenshot-Gruppe sehen könnt. Herunterladen und installieren, der Installationsverlauf und der Button zum Neustart des Smartphones sind wie gewohnt vorhanden.