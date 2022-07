Pixel 6a: Google veröffentlicht neues Foto des Budget-Smartphones – vergleicht es mit Pixel 6 und Pixel 6 Pro

In weniger als drei Wochen wird Google die Vorbestellungen für das Pixel 6a öffnen und wenige Tage später, Ende Juli, offiziell auf den Markt bringen. Um die Wartezeit zu verkürzen, hat man jetzt ein neues offizielles Foto veröffentlicht, auf dem das Pixel 6a in der Farbe ‚Salbei‘ zu sehen ist und gemeinsam mit den großen Brüdern Pixel 6 und Pixel 6a zu sehen ist. Die genutzten Farben sind recht ähnlich.



Das Pixel 6a ist mittlerweile ein sehr lang erwartetes Smartphone, denn die Wartezeit zwischen der Ankündigung Mitte Mai und Verkaufsstart Ende Juli ist schon überraschend lang gewesen. Dazu kommt, dass jeder interessierte Nutzer schon seit vielen Monaten weiß, dass es ein Pixel 6a geben wird – weit vor der offiziellen Ankündigung. Da hat sich also was angestaut und kurz vor Ende der Wartezeit gibt es eine Verkürzung in Form neuer Details.

Wir haben euch erst am Wochenende einen umfangreichen Pixel 6a-Vergleich gezeigt und jetzt legt Google immerhin mit einem offiziellen Bild nach. Oben seht ihr das Pixel 6a im Vergleich zum Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Obwohl es mehr oder weniger Werbung für das Pixel 6a sein soll, hat man das neue Budget-Smartphone leider nach hinten platziert und zeigt dementsprechend weniger Details und stellt es kleiner dar. Nicht, dass wir das gebraucht hätten, aber dennoch merkwürdig.

Interessant sind aber nicht nur die Smartphones selbst, sondern auch die Farbauswahl der drei vergleichenden Geräte. Denn man geht hier eindeutig auf eine Grünphase, die Google bereits mit der fünften Generation begonnen hat und von der man wohl auch beim Pixel 6a einen hohen Absatz erwartet. Dass das Pixel 6 Pro dabei gar nicht grün ist, fällt aufgrund der Farbgebung der Geräte und des Hintergrunds gar nicht auf.









Das Pixel 6a ist in der Farbe ‚Sage‘ zu sehen, zu Deutsch ‚Salbei‘ und wird vor allem mit dem ‚Sorta Seafoam‘ verglichen, was ich frei übersetzt zu Deutsch als ‚Seeschaum‘, vielleicht auch ‚Seetang‘ bezeichnen würde. Als kleinen Kontrast gibt es noch das weiße ‚Cloudy White‘ auf grünem Hintergrund. Ich denke, die drei geben ein schönes Trio ab, auch wenn die Farben nur wenig aufregend sind und sich eher in Zurückhaltung üben.

Böse Zungen würden behaupten, dass dadurch die Verfärbungen der Schutzfolien nicht ganz so deutlich werden wie bei einigen anderen Farben, aber das ist vermutlich nur Zufall 😉 Beim Pixel 5 hatte man übrigens mit ‚Sorta Sage‘ begonnen und beim Pixel 6a legt man jetzt eben mit dem echten Farbton nach.

