Pixel 6a vs Pixel 6: Googles Smartphones im Vergleich – Spezifikationen, Hands-on & Fingerabdrucksensor

Google wird in wenigen Wochen das Pixel 6a auf den Markt bringen, das bereits Mitte Mai vorgestellt wurde und seit längerer Zeit im Google Store gelistet ist. Wer sich für ein Pixel-Smartphone interessiert, hat derzeit vor allem aufgrund von starken Aktionen die Qual der Wahl. Pixel 6 oder Pixel 6a? Hier findet ihr die wichtigsten Vergleichstests zwischen den Smartphones, die die Entscheidung erleichtern.



Die Pixel 6-Smartphones haben die Messlatte sehr hoch gelegt, denn Google hat endlich einen Volltreffer gelandet und die mit Abstand bisher erfolgreichsten Pixel-Geräte auf den Markt gebracht. Das ist jetzt allerdings schon acht Monate her, die Pixel 7-Smartphones drängen sich langsam in den Vordergrund und mit dem Pixel 6a steht ein günstiger Ableger vor der Tür, der eine ähnliche Leistung zum besseren Preis bietet. Wer auf das Pixel 7 warten möchte, kann die Entscheidung noch aufschieben.

Aus diesen Gründen sind die Pixel 6-Smartphones derzeit immer wieder in Aktion und werden mit starken Rabatten verkauft. Zwischen dem UVP des Pixel 6a und den stärksten Aktionen des Pixel 6 passt kaum ein Blatt Papier, sodass die Entscheidung nicht ganz so einfach ist. Das „alte“ (fette Anführungszeichen), das schon acht Monate Update-Garantie hinter sich hat zum starken Preis oder das brandneue zum fast gleichen Preis, das ähnliche Leistung bietet?

Wenn das Pixel 6a erst einmal auf dem Markt ist, wird es sicherlich eine Reihe von umfangreichen Vergleichstests geben. Aber schon jetzt gibt es einige Vergleiche auf Basis der geleakten Vorabmodelle und auch aus dem Google Store. Hier findet ihr alle Vergleiche in der Übersicht und könnt euch vielleicht die Entscheidung vorab etwas einfacher machen – denn es kann mit Vorbesteller-Aktionen gerechnet werden.









Pixel 6a vs Pixel 6 im Google Store

Hier erst einmal die nackten Zahlen und direkten Vergleiche aus dem Google Store. Dazu muss eigentlich nicht mehr viel gesagt werden, denn ihr könnt den Vergleich selbst ziehen. Zwischen zwei Google-Smartphones lassen sich Spezifikationen sehr gut vergleichen, denn es läuft die gleiche Software darauf und beide setzen auf denselben Tensor-Chip.

Beide Smartphones nebeneinander

Wer nicht nur schöne Bilder und lange Listen sehen möchte, findet im obigen Video beide Smartphones nebeneinander. Ab Minute 2:40 geht es los und zeigt beide Smartphones von allen Seiten im direkten Vergleich. Möchtet ihr noch mehr sehen, findet ihr in diesem Artikel eine Reihe von Bildern für alle Details.









Fingerabdrucksensor im Vergleich

Einer der wenigen Kritikpunkte am Pixel ist der Fingerabdrucksensor. Dieser ist mit der sechsten Generation erstmals im Display integriert und hat dabei wohl einige Probleme. Manche Nutzer berichten von einer stark verzögerten Reaktion, von Fehlerkennungen oder auch davon, dass die Finger manchmal gar nicht erkannt werden. In einigen Fällen hat sich die Situation in den letzten Monaten durch Updates verbessert, bei manchen aber wohl auch verschlechtert.

In jedem Fall zeigt obiges Video ab Minute 4:55, dass das im Pixel 6a deutlich besser geworden ist. Das kann natürlich am Nutzer liegen, denn jeder hat bekanntlich einen anderen Fingerabdruck und vielleicht auch eine andere Druckstärke, aber der Vergleich ist dennoch sehr eindeutig. Man kann nur hoffen, dass Googles Entwickler diese Leistung per Update auch auf die Pixel 6-Smartphones bringen können. Allerdings wurde schon vor Wochen offiziell bestätigt, dass ein anderer Sensor verbaut worden ist. Das wird wohl Gründe haben…

Vielleicht haben euch diese Vergleiche ein wenig bei der Auswahl geholfen. Falls nicht, solltet ihr auf frühe ausführliche Reviews hoffen, die vor dem 21. Juli Online gehen sollten. Denn dann beginnt das einwöchige Zeitfenster für Vorbesteller, die vermutlich eine Aktion nutzen können. Dazu gibt es bisher aber noch keine Informationen.