Pixel Watch: Das ist Googles erste Smartwatch – viele Fotos zeigen die Uhr, Armband und Vergleiche (Galerie)

Googles erste Smartwatch Pixel Watch wird noch einige wenige Monate auf sich warten lassen und vermutlich werden schon in wenigen Tagen neue Informationen und Bilder veröffentlicht. Bis es soweit ist, könnt ihr euch noch einmal auf den aktuellen Stand bringen und die zahlreichen Fotos betrachten, die in den vergangenen Monaten geleakt worden sind. Die Flut an Fotos von allen Seiten und Details ist wirklich sehr groß, sodass wir euch in diesem Artikel einen Überblick verschaffen.



Erst vor wenigen Tagen haben wir euch alle Informationen zur Pixel Watch gezeigt, über die schon recht viel bekannt geworden ist. Jetzt wird es Zeit für einen Blick auf die echte Smartwatch, die sich dank eines vor einiger Zeit „verlorenen“ Prototyps schon von vielen Seiten und in allen Details gezeigt hat. Winzige Details können sich von April bis Oktober zwar noch ändern, aber zu 99 Prozent ist es die Smartwatch, die ihr ab Herbst kaufen könnt.

Schon vor weit über einem Jahr gab es viele Renderbilder der Smartwatch, die damals noch mehr oder weniger glaubwürdig waren, sich aber spätestens durch den Prototypen sowie das von Google veröffentlichte Bild (siehe oben) bestätigt haben. Auch alle anderen Bilder haben wir euch bereits gezeigt, aber in gebündelter Form gibt es eine bessere Übersicht, auf die wir auch später noch zurückkommen können, wenn Google zeitnah neue Bilder und Infos veröffentlicht.

Die Frage, warum Google die Smartwatch ausgerechnet in einem Restaurant platziert bzw. verloren hat (unabsichtlich passiert sowas sicherlich nicht), wird wohl nicht beantwortet werden können. Aber wer schon Pixel 6a und selbst das Pixel 7 unabsichtlich mehrere Monate zu früh auf unbekannten Wegen in den Umlauf bringt, wird wohl auch dafür gute Gründe gehabt haben 😉









Pixel Watch

















Pixel Watch Armband









Pixel Watch mit Armband

















Vergleichsbilder