Google Kalender: Standortbasierte Erinnerungen werden eingestellt – praktische Funktion wird verschwinden

Rund um den Google Kalender und einige angebundene Produkte gibt es derzeit größere Umbauarbeiten, die den Bereich der Erinnerungen und Aufgaben betreffen. Das muss nicht unbedingt vorteilhaft für die Nutzer sein, denn jetzt hat ein Teardown ergeben, dass eine vielleicht sehr beliebte Funktion eingestellt wird: Die ortsbasierten Erinnerungen wird es auch im Google Kalender nicht mehr geben.



Erinnerungen können eine sehr praktische Sache sein, doch offenbar ist Google nicht mehr vollends davon überzeugt. Das könnte daran liegen, dass es keine App „Google Erinnerungen“ gibt, denn derzeit werden die Erinnerungen in Aufgaben umgewandelt und Google Tasks tiefer integriert. Dass das nicht ganz ohne Stolpersteine funktionieren kann, musste jedem von Beginn an klar sein und jetzt hat ein neuer Teardown die folgenden Informationen hervorgebracht:

Turn my reminders into tasks now.

”If a reminder has a location, it will appear in the task’s description. You will not receive any location-based notification from it.”