ChromeOS Flex: Das ist Googles neues Betriebssystem für Mac und Windows-Computer – alle wichtigen Infos

Google hat mit ChromeOS ein Desktop-Betriebssystem etabliert, das in den vergangenen Jahren größere Erfolge einfahren konnte, aber nach wie vor auf den endgültigen Durchbruch im Massenmarkt wartet. Mit der neuen Version ChromeOS Flex soll es endlich gelingen, die Verbreitung weiter zu beschleunigen. Man kann es als lang erwarteten Frontalangriff auf PCs mit Windows und den Mac bewerten. Hier findet ihr alle Infos.



Google hat im Jahr 2020 ohne großes Aufsehen das Unternehmen hinter dem Projekt CloudReady übernommen. CloudReady ist eine auf Chrome OS basierende Lösung, mit der das Betriebssystem außerhalb von Chromebooks eingesetzt werden kann. Jetzt ist daraus ein offizielles Google-Produkt geworden, das vor wenigen Tagen noch einmal offiziell vorgestellt und in der finalen Version zum Download bereitgestellt wurde: ChromeOS Flex. Der Name ist in diesem Fall tatsächlich Programm.

ChromeOS ist nicht nur ein vergleichsweise sehr simples Betriebssystem, sondern auch ein sehr genügsames. Die Hardware-Anforderungen liegen sehr deutlich unter denen von Windows und Mac OS, sodass man in der ersten Phase eine interessante Zielgruppe bzw. Geräteklasse ins Visier nimmt: Alte Geräte, die sich nur noch träge nutzen lassen und keinen Spaß mehr machen. Viele Menschen haben noch alte Computer oder Laptops im Keller, die nicht mehr genutzt werden. Mit ChromeOS Flex kann ihnen jetzt neues Leben eingehaucht werden.

Das Betriebssystem ChromeOS Flex lässt sich sehr einfach installieren und kann sogar über einen USB-Stick gebootet werden, sodass es sich ohne große Manipulation ausprobieren lässt. Also einfach anstöpseln oder installieren und schon macht auch das alte Gerät wieder Spaß. Google setzt darauf, dass die Nutzer bemerken, dass sie ohnehin den ganzen Tag nur im Browser unterwegs sind.









Systemanforderungen

Architecture: Intel or AMD x86-64-bit compatible device

RAM: 4 GB

Internal storage: 16 GB

Bootable from USB drive

BIOS: Full administrator access. You’ll need to boot from the Chrome OS Flex USB installer and make some adjustments in the BIOS if you run into issues.

Processor and graphics: Components made before 2010 might result in a poor experience.

Note: Intel GMA 500, 600, 3600, and 3650 graphics hardware do not meet Chrome OS Flex performance standards.

Die Anforderungen sind sehr gering gehalten, sodass auch über zehn Jahre alte Geräte in Frage kommen und wieder flüssig verwendet werden können. Chromebooks bzw. ChromeOS war seit jeher sehr genügsam, doch in diesem Fall hat man auch noch ein wenig abgespeckt. Die Unterstützung für Android-Apps ist nicht mit an Bord und auch Linux-Anwendungen lassen sich mit diesem Release nicht nutzen. Das ist zwar sehr schade, aber unter dem alten Windows oder Mac konnte man das ja ebenfalls nicht.

ChromeOS Flex ist aber nicht nur der Rettungsanker für ältere Geräte, sondern lässt sich natürlich auch auf neueren Modellen verwenden. Wer schon länger an ChromeOS Interesse hatte, aber kein passendes Chromebook gefunden hat, hat damit die Lösung in der Hand. Aber auch die Hürde zum ausprobieren des Betriebssystems, über das man vielleicht viel gehört aber es nie getestet hat, ist damit nahezu vollständig abgebaut. Einfach auf einen USB-Stick herunterladen, anstöpseln und los gehts.

Google geht in den Massenmarkt

Es ist das erste Mal, dass Google ChromeOS als einzelnes Produkt anbietet. Zwar ließen sich die Images schon vorher herunterladen, aber ein Endnutzer ohne technische Kenntnisse war nicht dazu in der Lage, es zu installieren. Ich denke, ChromeOS Flex hat mit dem richtigen Marketing ein großes Potenzial und könnte die Verbreitung des Betriebssystems sehr schnell steigern. Für Google dürfte das ein einfaches Marketing-Instrument sein, noch mehr Nutzer von einem Chromebook zu überzeugen.

Man darf aber nicht den Fehler machen, das ältere Produkt dann plötzlich als „Chromebook“ zu bezeichnen. Denn das ist es nicht. Äußerlich allein schon wegen der Tastatur und innerlich wegen des fehlenden Google Sicherheitschips und der nicht vorhandenen TPM-Plattform. Daher wird ein solches ChromeOS-Gerät auch nicht die Sicherheit aufweisen, wie es ein Chromebook tut. Chromebooks gelten als Festung, was bei Flex nicht der Fall sein muss.









Angriff auf Windows und Mac

Nachdem Google den Desktop lange Zeit schleifen ließ und auch ChromeOS einige Jahre stiefmütterlich behandelt hat, geht man nun All-in. Schon seit längerer Zeit ist zu bemerken, dass sich ChromeOS für immer neue Nutzergruppen öffnen soll und ChromeOS Flex ist nun die Brechstange gegen Windows und Mac. Vielleicht ist die Bezeichnung Flex da gar nicht zufällig gewählt 😉 Microsoft und Apple haben dem nicht viel entgegenzusetzen und schlussendlich entscheidet sowieso der Nutzer, welches Betriebssystem es sein soll.

Wer ChromeOS erst einmal für sich entdeckt hat, wird nach dem ersten Schock vielleicht gar nicht mehr so viel vermissen. Ich persönlich habe mein erstes und bis dato einziges Chromebook zwar schon eingemottet und nutze noch Windows, könnte mir aber jederzeit einen Wechsel zurück zu ChromeOS vorstellen. Praktisch alles läuft bei mir im Browser ab, auch in Kombination mit bequem auf dem Desktop eingebundenen Progressive Web Apps. Das wird bei sehr vielen Nutzern nicht anders aussehen.

ChromeOS Flex mit seinem Fokus auf ältere Hardware ist vermutlich nur der erste Schritt. Eine weiter entwickelte Version inklusive Android-Apps, Linux-Apps und vielleicht softwareseitig erhöhten Sicherheit könnte in der Pipeline sein und ist vielleicht auch das, was den Menschen noch zum Übergang fehlt. Wenn man den Betriebssystemwechsel so einfach wie den Suchmaschinen- oder Browser-Wechsel gestaltet, kann man nur von einem „Gamechanger“ sprechen.

