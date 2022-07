Chromebooks: Der Boom ist endgültig vorbei – Verkäufe brechen stark ein & Google konzentriert sich auf Tablets

Google ist es mit viel Geduld gelungen, das Betriebssystem Chrome OS und die Chromebooks zu etablieren, wobei vor allem das Jahr 2020 einen extremen Aufschwung gebracht hat. Doch nachdem zu Beginn der Pandemie viele Millionen Chromebooks verkauft wurden, ist die Nachfrage rapide gesunken und soll laut Marktforschern bis zum Ende des Jahres weiter einbrechen.



Bedingt durch die Pandemie mussten ab 2020 viele Menschen erstmals in das Home Office wechseln, vom Angestellten bis zum Schüler, sodass sehr viel Ausstattung angeschafft werden musste – darunter natürlich Computer. Es war das große Jahr der Chromebooks, denn diese sind leistungsfähig, relativ einfach zu nutzen und noch dazu günstig zu haben. Die Verkaufszahlen wuchsen im Pandemiejahr um 300 Prozent, sodass allein 2020 mehr als 30 Millionen Chromebooks verkauft wurden.

Aber dieser Boom hielt nicht lange an und so ging es mit den Chromebook-Verkaufszahlen im Jahr 2021 schon wieder 37 Prozent bergab. Laut einer Analyse von Gartner soll sich das in diesem Jahr fortsetzen und die Verkaufszahlen bis Jahresende um weitere 30 Prozent sinken. Der gesamte Computermarkt soll um 9,5 Prozent sinken, wobei der Rückgang von PCs mit nur 3 Prozent prognostiziert wird, die Macs stabil bleiben sollen und die Chromebooks die Gesamtstatistik nach unten ziehen.

Bekanntlich liegen die Glaskugeln der Marktforscher nicht immer richtig, aber ich denke, dass dieser Trend nachvollziehbar ist. Kein Wunder, dass Google sich jetzt verstärkt auf Tablets konzentriert, die je nach Einsatzort auch den Chromebooks Konkurrenz machen können.

