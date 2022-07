Google verfolgt seit langer Zeit größere Pläne mit dem neuen Betriebssystem Fuchsia, das in Zukunft auf noch mehr Geräte nutzbar sein soll. Ein nicht ganz unwichtiger Teil dürfte es sein, dass sich Android-Apps unter Fuchsia nutzen lassen, doch nun zieht man eine Variante überraschend vollständig aus dem Android-Projekt zurück. Das ist dennoch nicht das Ende der Pläne.



Welche konkreten Pläne Google mit dem Betriebssystem Fuchsia hat, ist nach wie vor nicht bekannt, doch die aktuellen Entwicklungen sowie der Ausblick auf die anvisierten Geräte lässt vermuten, dass auch Android eine Rolle spielt. Schon seit Jahren arbeitet man daran, dass Fuchsia nativ Android-Apps ausführen soll, scheint aber nach wie vor auf der Suche nach der perfekten Variante zu sein. Eine war es tatsächlich gewesen, dass Fuchsia-Sourcen ein Teil des Android-Projekts wurden.

Im AOSP gab es Fuchsia-Bestandteile, die dafür sorgen sollten, dass das Betriebssystem auch für Fuchsia angepasst wird – statt andersherum. Das dürfte funktioniert haben, ist aber vermutlich langfristig nicht unbedingt der beste Ansatz, sodass dieses Projekt nun entfernt wurde. Alle Hinweise auf Fuchsia sind verschwunden und somit muss Android auch nicht mehr in diese Richtung angepasst werden. Aber dennoch ist das nicht das Ende von Android für Fuchsia.

Die Entwickler arbeiten seit längerer Zeit am Projekt Starnix, das rein unter Fuchsia seine Dienste leisten soll. Konkret geht es um einen sehr tief im Betriebssystem integrierten Interpreter, der alle Befehle von Android an den Linux-Kernel in den Zircon-Kernel übersetzen soll. Also eine sehr tiefe Schnittstelle mit Übersetzen-Funktion, die jeglichen Android-Emulatoren überlegen wäre. Sicherlich der bessere Ansatz.

» Fuchsia: Googles neues Betriebssystem kommt auf neue Geräte – Smart Home & Streaming wohl im Fokus

» Fuchsia: Googles neues Betriebssystem verliert seinen Entwicklungschef – ein Abschied nach sieben Jahren

[9to5Google]