Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Der Google Store zeigt die beiden neuen Smartphones in Videos – ein offizieller Blick

Google hat vor mittlerweile vier Wochen recht überraschend die beiden neuen Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro offiziell angekündigt und sich seitdem nicht mehr zu den kommenden Geräten geäußert. Erst zwei Wochen später wurden zwei neue Videos über den Google Store veröffentlicht, die uns einen Eindruck im Bewegtbild von den beiden Smartphones geben. Man unterstreicht erneut das unverkennbare Design, das mit den Pixel 6-Smartphones eingeführt wurde.



Die Pixel 7-Smartphones werfen ihre Schatten voraus und tauchen in den letzten Tagen wieder vermehrt in der Gerüchteküche auf. Es gab bereits umfangreiche Informationen zum Displays, sogar Fotos von beiden Geräten im Prototyp-Status inklusive Verkaufsangebote für die Geräte. Wenig überraschend entsprach das Design dem der Leaks und offiziell gezeigten Bilder. Eine Zusammenfassung der Leaks der letzten zwei Wochen findet ihr in diesem Artikel.

Im Google Store, wo die Smartphones bereits gelistet sind und mit wenigen Informationen vorgestellt werden, gibt es zwei neue Videos zu sehen, die die Smartphones in jeweils 15 Sekunden von fast allen Seiten zeigen. Auffällig ist auch bei diesen Videos, dass die Geräte niemals von vorn zu sehen sind. Vermutlich wird es dort keine großen Überraschungen geben, aber dennoch hält man sich mit der Frontansicht weiterhin zurück und wird diese wohl erst in der nächsten Ankündigungs-Runde zeigen.

Schaut euch einfach die beiden 15-sekündigen Videos an und verschafft euch einen Eindruck der Smartphones. Hauptsächlich unterscheiden sie sich durch die Kamera auf der Rückseite, denn den geringfügigen Größenunterschied kann man ohne die Gegenüberstellung nicht sehen.









