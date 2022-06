Google Pay: Neustart mit Google Wallet wird holprig – Produktmanager hat das Unternehmen verlassen

Rund um die Bezahlplattform Google Pay steht in den nächsten Monaten der große Neustart vor der Tür, der bereits als Google Wallet angekündigt wurde und für Ordnung sorgen soll. Das ist ohne Frage eine kritische Phase für die gesamte Plattform, in der man sich einen Wechsel an der Spitze eigentlich nicht erlauben kann. Aber genau das passiert jetzt, denn der Produktmanager verlässt Google in Richtung Pinterest.



Dass in einem Riesenkonzern wie Google Manager kommen und gehen, ist völlig normal. Doch wenn die Köpfe hinter wichtigen Produkten ausgetauscht werden, dann bedeutet das bei Google manchmal auch einen Strategiewechsel – kennt man vor allem von den Messengern. Jetzt, mitten im eingeleiteten Neustart von Google Pay und dem damit verbundenen Umbau der Plattform zu Google Wallet verliert man den Produktmanager. Bill Ready, (der wohl den perfekten Namen für diese Position hatte), verlässt Google in Richtung Pinterest und wird neuer CEO der Online-Pinnwand.

Bill has played a key role in setting a new vision and strategy for Commerce and Payments at Google. We will continue building on this strong foundation to make helpful, commerce experiences universally accessible for our users and our partners. We are grateful for Bill’s leadership and wish him all the best in his new role at Pinterest.