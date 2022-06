Google Kontakte: Neue Oberfläche im Material You-Design wird für alle Nutzer ausgerollt (Screenshots)

Googles Designer sind fleißig und haben die nächste App vollständig auf den neuesten Stand gebracht: In diesen Tagen erhält die Google Kontakte App ein größeres Update, das das neue Material You-Design auf die Profilseiten der einzelnen Einträge bringt. Dort verabschiedet man sich von den klassischen Trennlinien und setzt stattdessen auf abgegrenzte Bereiche. Auch der FAB verschwindet.



Die Google Kontakte-App ist zumindest als Plattform sehr zentral und hat dementsprechend eine große Bedeutung. Ein neues Design zur Verwaltung aller Kontakte gab es schon seit längerer Zeit nicht mehr, sodass die jetzt in der Android-App entdeckte Anpassung schon als erster Schritt in die nächste Generation gewertet werden kann. Deutlich wird das in der Detailansicht einzelner Kontakte, die nun statt auf Trennlinien auf Abgrenzungen durch Material You-Felder setzt.

Im obigen Vergleichsbild könnt ihr die Änderungen erkennen. Die Bereiche werden durch die von Material You ausgewählte Farbe abgetrennt. Außerdem gibt es einen neuen Bereich „Kontaktinfo“, der die wichtigsten Kontaktmöglichkeiten zusammenfasst und somit auch an erster Stelle steht. Zusätzlich erhalten auch Labels und die weiteren Informationen einen eigenen Bereich. Weiterhin fällt auf, dass der Floating Action Button (FAB), der bisher unten rechts platziert war, verschwunden ist und durch ein kleines Bearbeiten-Icon am oberen Rand ersetzt wird.

Das neue Design hat eine andere Wirkung, doch weil sich weder funktionell noch strukturell etwas getan hat, werden sich alle Nutzer sicherlich schnell zurechtfinden.

» Android 13: Material You und dynamische Farben für viele weitere Smartphones – Google senkt die Hürden

» Google Hangouts wird eingestellt: Nutzer sollen jetzt zu Google Chat wechseln – das ist der Zeitplan

[9to5Google]