Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Nutzer berichten von Problemen mit dem Display – lässt sich nicht mehr einschalten

Bei vielen Nutzern der Pixel 6-Smartphones liegen Freud und Leid sehr nah beieinander: Schon sehr bald dürften die Besitzer der Pro-Smartphones sich über die neue Gesichtserkennung freuen dürfen, während einige andere schon wieder mit einem neuen Problem kämpfen: Diesmal geht es um das Display, das sich wohl nicht mehr einschalten lässt und dadurch auch für sehr ärgerliche Probleme sorgen kann.



Nutzer der Pixel 6-Smartphones hatten in den letzten Monaten mit sehr vielen Problemen zu kämpfen, wobei der Tiefpunkt glücklicherweise schon Anfang des Jahres erreicht wurde und es seitdem aufwärts ging. Unvergessen sind die Probleme mit dem Mobilfunkempfang, die zum Teil über zwei Monate bestanden und von Google weder mit einem Fix noch mit transparenter Kommunikation bedacht wurden. Aber es so wie bei jedem Pixel-Bug: Manche Nutzer nehmen alles mit und wieder andere kennen all die Probleme nur aus den Medien.

Wie es sich mit dem folgenden Bug verhält, lässt sich schwer sagen: In den letzten Tagen berichten vermehrt Nutzer darüber, dass sich das Display des Pixel 6 nicht mehr einschalten lässt. Das äußert sich darin, dass man das Smartphone wie gewohnt aus dem Standby holen möchte, das Display aber schwarz bleibt. Über diverse Funktionen ist zu bemerken, dass das Smartphone aktiv ist und theoretisch auch etwas tut, aber sich das Display einfach nicht einschalten will. Es helfen keine mehrfachen Versuche und auch keine längeren Pausen.

Das einzige was aus der Patsche hilft, ist das lange gedrückt-halten des Power-Buttons, der zu einem Neustart des Smartphones führt. Anschließend funktioniert wieder alles tadellos. Bei einigen Nutzern tauchte dieser Bug nur einmalig auf, bei anderen an mehreren Tagen. Weil das Problem aber noch recht jung ist, könnte es sein, dass so mancher es auch erst in den nächsten Tagen mehrfach bemerken wird.









Berichte gibt es sowohl von amerikanische Nutzern, natürlich auch vom AndroidPolice-Gründer Artem Russakovskii, der gefühlt von jedem Problem betroffen ist. Aber auch in Deutschland berichtet unter anderem ein golem-Autor davon, einmalig betroffen gewesen zu sein. Eine Ursache ließ sich bisher nicht herausfinden und auch Google hat sich noch nicht zu Wort gemeldet. Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass das Problem schon heute Abend durch das Sicherheitsupdate behoben wird, das hoffentlich auch wieder pünktlich auf den Pixel 6-Smartphones ankommt.

Das Problem ist ärgerlich, aber lässt sich glücklicherweise durch den Neustart leicht aus der Welt schaffen. Was man allerdings beachten sollte: Standardmäßig wird beim Pixel durch fünffaches Tippen auf den Power-Button der Notruf gewählt. Gut möglich, dass so mancher Nutzer also versehentlich den Notruf wählt, das aber gar nicht mitbekommt. Sollte euch dies passieren, könnt ihr das Gespräch mit der Notrufzentrale führen und hoffentlich schnell aufklären, aber ihr könnt den Anruf mangels Display nicht selbst beenden. Da dürften auch die Notrufzentralen auf einen schnellen Fix hoffen…

