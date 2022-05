Pixel Buds Pro: Google bringt neue smarte Kopfhörer mit Google Assistant – Leak verrät erste Details (Bericht)

In einer Woche startet die Google I/O und wird sehr wahrscheinlich eine Reihe neuer Produkte hervorbringen, über die wir in den vergangenen Monaten bereits viel erfahren haben. Jetzt überrascht ein Leaker mit einem weiteren Produkt, das bisher noch niemand auf dem Zettel hatte, aber eine perfekte Portfolio-Erweiterung darstellt: Die Rede ist von Pixel Buds Pro, die in vier Farben auf den Markt kommen sollen.



Google wird in der kommenden Woche neben den Software-Ankündigungen und Ausblicken auf Features der großen Plattformen auch neue Hardware vorstellen. Als gesetzt gelten das Pixel 6a sowie die Pixel Watch, aber CEO Sundar Pichai hat schon in der vergangenen Woche eine Erweiterung des Pixel-Portfolios angekündigt und damit vielleicht nicht nur die Smartwatch gemeint. Wie aus dem Nichts taucht nun ein Leak zu neuen Pixel Buds-Kopfhörern auf, die als Pro-Variante erscheinen sollen.

Die Pixel Buds Pro sollen in den vier Farben Real Red, Carbon, Limoncello und Fog erhältlich sein, wobei vor allem das „echte rot“ eine Abweichung der bisherigen Farbauswahl darstellt. Vielleicht darf es mal etwas mutiger sein. Mehr Details gibt es leider nicht, doch überraschend wäre ein solches Produkt nicht. Nachdem man mit den Pixel Buds A recht erfolgreich im Budget-Bereich unterwegs ist, darf es bald wieder etwas mehr sein. Mehr Möglichkeiten, mehr Funktionen, vielleicht ein neues Design und daraus folgend ein höherer Preis.

Ob wir die neuen Pixel Buds Pro schon für nächste Woche erwarten dürfen oder es nur ein erster Leak für ein Herbst-Produkt ist, lässt sich schwer sagen. Immerhin hat uns Jon Prosser auch die Pixel Watch schon im Frühjahr 2021 als bald kommendes Produkt präsentiert.

