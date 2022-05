Google News: Neue Oberfläche im Material You-Design kommt – Screenshots zeigen erste Umsetzung

Google hatte es mit der Verbreitung des Material You-Designs sehr eilig, denn rund um den Start von Android 12 im vergangenen Jahr wurden innerhalb weniger Wochen zahlreiche Apps auf die neue Farb- und Formgebung umgestellt – aber noch nicht alle. Jetzt wurde ein erster Anflug des Material You-Designs in der Google News-App entdeckt. Bis zum Rollout könnte es aber noch etwas dauern.



Das mit Android 12 eingeführte Material You-Design zeichnet sich dadurch aus, dass es wieder etwas mehr Farbe in die Oberflächen bringt, neue Formen ermöglicht und sich trotz zahlreicher Richtlinien gefühlt von einigen Vorgaben löst. In vielen Google-Apps ist dieses Design bereits zu sehen und bald wird auch Google News dazugehören. Durch einen Teardown mit angepassten Parametern war es jetzt möglich, den ersten Hinweis auf Material You in der App zu aktivieren.

Der links Screenshot zeigt das aktuelle Design und die anderen beiden die Material You-Variante. Der Unterschied ist derzeit nur in der Navigationsleiste am unteren Rand zu sehen. Statt das gesamte Icon und den Titel einzufärben, wird in der neuen Variante nur das Icon selbst farbig unterlegt. Das kennt man in der Form schon von einigen anderen Apps, die bereits umgestellt wurden. Allerdings wird die Farbe derzeit noch von der App festgelegt und nicht dynamisch anhand des Homescreen-Hintergrundbilds ausgewählt.

Weitere Bereiche für das Material You-Update sind in Arbeit, werden aber wohl noch einige Wochen benötigen, bis es als Gesamtpaket für alle Nutzer ausgerollt werden kann.

» Google Assistant: Unsichere Passwörter automatisch ändern; Duplex-Funktion kommt in den Chrome-Browser

[9to5Google]