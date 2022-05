Google Assistant: Unsichere Passwörter automatisch ändern; Duplex-Funktion kommt in den Chrome-Browser

Der im Chrome-Browser und anderen Produkte integrierte Google Passwortmanager bietet schon seit langer Zeit automatische Sicherheitschecks, die die Nutzer vor der Verwendung unsicherer oder geleakter Passwörter warnen. Doch bei dieser Warnung soll es nicht bleiben, denn der Google Assistant soll nun dabei unterstützen, solche Passwörter zu ändern. Dafür kommt Duplex zum Einsatz.



Der Google Assistant wurde schon vor längerer Zeit um die eher experimentelle Duplex-Funktion erweitert, die dazu in der Lage sein soll, Webformulare im Browser selbstständig auszufüllen. Bisher sind die Möglichkeiten sehr überschaubar, doch nun bringt man das erstmals in Kombination mit dem Passwortmanager zum Einsatz. Wird ein schlechtes Passwort entdeckt, können Nutzer dieses nun automatisch vom Google Assistant ändern lassen. Auf folgendem Screenshot ist das zu sehen.

Leider ist die Magie nicht ganz so weit, wie es der Button suggeriert. Ein Tap auf den Button öffnet die Passwort-ändern-Seite des jeweiligen Webdienstes (wenn diese eine solche besitzen). Die Seite wird geöffnet, das alte Passwort eingetragen und automatisch ein neues, sicheres Passwort vorgeschlagen. Den Rest muss der Nutzer selbst machen. Im besten Fall also nur noch einen Button drücken und das Passwort ist geändert. Das erspart einige Schritte, aber von „automatisch ändern“ kann da noch keine Rede sein.

Die neue Funktion hat sich in den vergangenen Tagen bei einigen Nutzern gezeigt und könnte schon bald in den breiteren Rollout gehen. Voraussetzung ist, dass der Google Assistant das Formular findet und erkennt. Möglicherweise funktioniert das zu Beginn nicht in deutscher Sprache.

[9to5Google]