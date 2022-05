Beim Cloudspeicher Google Drive konnte man vor wenigen Tagen den zehnten Geburtstag feiern und hat anlässlich dessen einige interessante Einblicke in die Geschichte der Plattform gegeben. Dabei kam man auch auf das Logo zu sprechen, das heute sehr vielen Menschen bekannt sein dürfte und bei manchen Menschen als Synonym für Cloudspeicher steht – ähnlich wie Dropbox. Doch eigentlich hätte es anders aussehen sollen.



Jede Google-App hat ein eigenes Logo, das in den meisten Fällen gleichzeitig als Logo fungiert und sich sowohl von den Konkurrenzprodukten als auch den anderen Produkten im Portfolio abheben soll. Letztes ist nach der farblichen Anpassung vor zwei Jahren zwar nicht mehr unbedingt gegeben, aber zumindest die Formen sind eindeutig. Das gilt auch für das Google Drive-Logo, das ihr oben in seiner aktuellen Form abgebildet sehen könnt.

Das Logo hat sich in den vergangenen zehn Jahren kaum verändert. Die Sättigung der Farben wurde zum Teil angepasst, die leichten 3D-Effekte wurden verändert und vor zwei Jahren kam der rote Touch in der rechten unteren Ecke dazu, aber grundsätzlich gab es keine Veränderung. Es zeigt damals wie heute ein Dreieck, das in natürlicher Form mit seiner Spitze nach oben gerichtet ist. Damals (siehe die unten eingebundene Grafik) war noch zu erkennen, dass die einzelnen Seiten eingebogen waren und das Logo mit etwas Fantasie aus einem in sich gedrehten Papierstreifen geformt wurde.

Tatsächlich sollte es aber ganz anders aussehen, wie das Team des Google Drive nun in einem interessanten Einblick verkündet hat. Hätte es damals den Google Play Store noch nicht gegeben, hätten wir heute wohl eine andere Darstellung des Cloudspeichers. Aber lest selbst, wie das Logo entstanden ist und welche Hürde man dabei nehmen musste.

The icon for Google Drive went through many, many iterations. Eventually, the team settled on the one we know and love — except it used to be rotated slightly differently so that it looked a little like a “D.” Eventually the team realized it looked too similar to the Google Play icon, so they rotated it . “Now it points up, sort of suggesting you’re uploading something to the cloud,” Drive Product Manager Scott Limbird says.